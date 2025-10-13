Tua Tagovailoa exhibe a sus compañeros en medio de la crisis de Miami Dolphins: "Faltan a reuniones"

Tras una dolorosa derrota 29-27 ante Los Angeles Chargers, que hundió a los Miami Dolphins en un preocupante récord de 1-5, el mariscal de campo y capitán del equipo, Tua Tagovailoa, no se guardó las críticas. En lugar de centrarse solo en los errores de juego, Tagovailoa apuntó a problemas internos de disciplina, específicamente la asistencia y puntualidad a las reuniones exclusivas para jugadores, como un síntoma de los "pequeños detalles" que el equipo necesita "pulir".

Tua Tagovailoa en la derrota de Dolphins | AP

En una inusual muestra de franqueza, el quarterback sugirió que el liderazgo del equipo debe abordar la falta de compromiso en estas sesiones voluntarias.

"Tenemos jugadores que llegan tarde a las reuniones exclusivas para jugadores, jugadores que no llegan a las reuniones exclusivas para jugadores. Hay muchos factores involucrados" "Son muchas cosas de esa naturaleza que tenemos que solucionar, y empieza con pequeñas cosas como esa", declaró Tagovailoa, sugiriendo la posibilidad de hacerlas obligatorias.

La declaración de Tagovailoa, quien lanzó un touchdown que dio la ventaja temporal pero también sufrió tres intercepciones en el encuentro, saca a la luz una aparente fractura en la disciplina del vestuario, un problema que, según diversas fuentes no es nuevo en la organización. El año pasado, las ausencias y retrasos ya fueron un dolor de cabeza para el entrenador Mike McDaniel, quien incluso recurrió a multas sin éxito.

De hecho, fuentes revelaron que el comportamiento de impuntualidad ha sido una constante desde la primera temporada de McDaniel en 2022, siendo más evidente cuando el equipo ha estado en racha perdedora. Se confirmó que Jalen Ramsey y Tyreek Hill, este último en la lista de lesionados y el primero canjeado esta pretemporada, fueron infractores frecuentes en el pasado.

Tagovailoa en conferencia de prensa | AP

La reacción a la crítica de Tagovailoa fue mixta. El entrenador Mike McDaniel, si bien reconoció que las reuniones de jugadores "están fuera de lo que exijo", defendió el compromiso de sus atletas con sus propias exigencias:

"Parece que Tua tenía algo en mente con respecto a las reuniones específicas con un par de personas que intentaba corregir... con comunicación directa", comentó McDaniel, tratando de minimizar el alcance del problema. Por su parte, el linebacker y también capitán Jordyn Brooks se negó a comentar sobre el asunto.

A pesar de la controversia, Tagovailoa asumió la responsabilidad de sus tres pérdidas de balón y urgió al equipo a enfocarse en la Semana 7 contra los Cleveland Browns. Sin embargo, su crítica interna subraya un problema de fondo: la indisciplina en "pequeños detalles" podría estar contribuyendo a las cuatro derrotas de los Dolphins por una sola anotación en los minutos finales, erosionando la posibilidad de revertir la preocupante situación actual del equipo.

Mike McDaniel, headcoach de Dolphins | AP