¿Mal perdedor? Chiefs vs Lions de SNF termina en pelea campal

El Sunday Night Football de la Semana 6 de NFL fue un verdadero partidazo pues, Los Kansas City Chiefs volvieron a la senda de la victoria y vuelven a ser contendientes al título una vez más. Sin embargo, no todo fue color de rosas pues, el resultado se vio opacado después de que un jugador de los Detroit Lions sacara el lado negativo de la derrota.

Los Chiefs hicieron valer la localía y, de la mano de Patrick Mahomes, superaron contundentemente a los Lions por marcador de 30-17. Este resultado, además de significar el triunfo de Kansas, también resultó en la primera derrota de los leones desde la Semana 1.

Se llevaron el triunfo | AP

Así fue la pelea

Tras la última jugada, en la que Patrick Mahomes puso rodilla a tierra para terminar con el reloj, los jugadores empezaron en el intercambio de saludos con los rivales. Sin embargo, el safety estrella de los Lions, Brian Branch, no terminó contento, de hecho, todo lo contrario.

Branch ignoró a Mahomes cuando éste intentó saludarlo tras el final del partido, calentando un poco lo ánimos, pero fue segundos después cuando todo ascendió en nivel. Juju Smith-Schuster festejó ligeramente el triunfo por lo que el defensivo se acercó y cuando el receptor intentó saludarlo, Branch lo golpeó en el rostro.

Golpeó a Juju | CAPTURA

Esta acción rápidamente desencadenó la pelea campal entre los equipos. Isiah Pacheco intentó alejar a Branch de la acción mientras que Juju buscaba la venganza. Otros jugadores también intentaron separarlos, pero resultó en varios empujones.

Se fueron a los golpes | AP

¿Habrá castigo para Branch?

Este tipo de acciones durante los partidos suelen ser catalogadas cómo 'conducta inapropiada' resultando en un castigo de 15 yardas en contra del agresor y en una multa económica. Sin embargo, al haber sido una vez terminado el partido la NFL podría tomar medidas más serias.

Hay que recordar que, al inicio de temporada Jalen Carter fue suspendido un partido por escupir a Dak Prescott. Además, fue multado con 57 mil dólares. Siguiendo este ejemplo Branch podría ser suspendido para su duelo ante Tampa Bay, además de ser multado.