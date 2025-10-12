Fred Warner estará fuera lo que resta de la temporada y se suma a las bajas de los 49ers

La lista de lesionados en los San Francisco 49ers no deja de crecer, y esta vez la baja es una de las más sensibles. Fred Warner, linebacker estrella del equipo, salió lesionado en el primer cuarto de la derrota ante los Tampa Bay Buccaneers y posteriormente se confirmó la peor noticia: no volverá a jugar en lo que resta de la temporada.

Warner es uno de los pilares defensivos más importantes de la franquicia. Su salida no solo dejó un hueco inmediato en el campo, sino que también representa una pérdida estratégica profunda para el esquema del coordinador defensivo Robert Saleh. El jugador abandonó el encuentro visiblemente adolorido, y tras los estudios médicos, se determinó que su lesión es de larga duración.

Fred Warner | AP

¿Cuáles son los otros lesionados?

La lesión de Warner se suma a la de Nick Bosa, otro de los líderes defensivos de los 49ers, quien también fue descartado por el resto de la temporada. Perder a ambos jugadores es un golpe doble para una defensiva que se caracterizaba por su agresividad y solidez. Ahora, San Francisco deberá replantear toda su estructura defensiva en tiempo récord.

La situación de Warner y Bosa no es un caso aislado en San Francisco. Durante la actual temporada, los 49ers han enfrentado un número alarmante de lesiones en distintas posiciones. Esta seguidilla de bajas ha dejado tanto a la ofensiva como a la defensiva parchadas, complicando el plan de juego de Kyle Shanahan y su cuerpo técnico.

Nick Bosa | AP

Purdy, Kittle y más nombres en la enfermería

En la ofensiva, Brock Purdy, Jauan Jennings, Ricky Pearsall y George Kittle también han pasado por distintos problemas físicos que los han mantenido fuera en varios encuentros. Esta acumulación de ausencias ha afectado la continuidad del equipo y ha obligado a improvisar formaciones en casi todos los partidos.

Como si no fuera suficiente, Mac Jones, mariscal de campo suplente, también ha presentado molestias que lo mantienen “día a día” en la lista médica. Esto deja a San Francisco en una posición delicada en la posición más importante del juego, sin contar con una línea ofensiva completamente sana.

Brock Purdy | AP

Con las bajas de Warner y Bosa confirmadas, Robert Saleh enfrenta uno de los mayores desafíos de su gestión. Reconstruir una defensiva sin sus dos estrellas será una tarea titánica. Deberá recurrir a jugadores jóvenes, rotaciones tácticas y esquemas menos arriesgados para intentar mantener a flote a un equipo golpeado anímicamente.

La lesión de Fred Warner es un punto de inflexión en la temporada de San Francisco. A partir de ahora, el equipo tendrá que apostar por la profundidad de su plantel y confiar en que las piezas restantes puedan rendir al máximo para seguir compitiendo. Con múltiples figuras clave fuera, los 49ers entran en un tramo decisivo en modo supervivencia, con la mira puesta en no perder el paso en la Conferencia Nacional.

Fred Warner | @NFL