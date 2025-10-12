NFL Hasta la Muerte: el choque de dos mundos unidos por el deporte

El morado, naranja y negro vistieron el Frontón Bucareli y juntaron a una gran cantidad de aficionados de la NFL. Los altares, la flor de cempasúchil y el olor a incienso hicieron una mañana-tarde mágica con distintos partidos de la jornada dominical.

NFL Hasta la Muerte junto la tradición mexicana del Día de los Muertos con la actividad de diversos equipos de la liga, como lo son: San Francisco 49ers, Dallas Cowboys, Houston Texans, Pittsburgh Steelers, Miami Dolphins, Las Vegas Raiders, por mencionar algunos.

Parte de las ofrendas | Emiliano Arias

La Catrina de José Guadalupe Posada se hizo presente en la piel de diversos aficionados, que quisieron ir ad hoc con el evento en la colonia Centro. Los altares, alusivos a los equipos, fueron de lo más visitado por los aficionados, aunque otros más solo pudieron prestar atención a los juegos en cuestión.

La memorabilia también fue de los más solicitado por los aficionados, quienes hicieron una larga fila de espera para poder adquirir una gorra o sudadera con una tipografía especial de su equipo de la NFL favorito.

Parte de las ofrendas | Emiliano Arias

El crecimiento de la NFL en México

Desde hace un par de años, el futbol americano se hizo un deporte de nicho que creció de generación en generación para dar pie a uno de los países de mayor arraigo por la NFL. Diversos equipos se ganaron el corazón de los aficionados por las grandes épocas que vivieron el siglo pasado.

Los viejos aficionados de los Steelers aún recuerdan a la gran cortina de acero; o los más fieles a los Vaqueros añoran las grandes memorias que dejaron Roger Staubach y Troy Aikman. O los grandes fanáticos de La Bahía, que sueñan despiertos con las increíbles recepciones de Jerry Rice.

El trofeo Lombardi | Emiliano Arias

¿Hasta cuándo estará NFL Hasta la Muerte?

Lamentablemente para los aficionados que no pudieron asistir al Frontón Bucareli, se perdieron la oportunidad de ver las ofrendas de los equipos, por lo menos este año. Sin embargo, este no será el único evento que tendrá la mejor liga del mundo en nuestro país, pues con el regreso de los partidos para el siguiente año, la euforia crecerá.

Ofrendas | @nflmx