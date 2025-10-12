Mark Sánchez sale de prisión tras pelea que lo llevó a ser apuñalado

El ex mariscal de campo de la NFL y actual analista de Fox Sports, Mark Sanchez, fue puesto en libertad este domingo tras una breve estancia en la cárcel del condado de Marion, luego de ser formalmente acusado de un delito grave de agresión. Sanchez fue dado de alta del hospital y trasladado a la cárcel para el proceso de fichaje, que incluyó la difusión de su fotografía policial por parte de las autoridades.

Mark Sánchez en su paso por Jets | Jets

Sanchez, quien recibió múltiples puñaladas el fin de semana pasado en un altercado en Indianapolis, enfrenta ahora un cargo de agresión con lesiones corporales graves. La acusación surge a raíz de una declaración jurada que alega que Sanchez atacó a un camionero mientras se encontraba en estado de ebriedad. Este delito grave es castigado con hasta seis años de prisión en Indiana.

A su salida de la cárcel, caminando con el brazo derecho en cabestrillo, Sanchez se mostró enfocado en su estado de salud.

"Solo estoy centrado en mi recuperación", dijo Sanchez a los periodistas, y aprovechó para expresar su gratitud: "Quiero darles las gracias a los rescatistas, así como a mi cirujano, quien, según él [Sanchez], le 'salvó la vida'."

Ficha policial de Mark Sánchez |

El Departamento de Policía Metropolitana de Indianapolis (IMPD) confirmó que la ficha policial fue publicada el domingo por la mañana, antes de lo habitual, citando el "gran interés público" en el caso.

Sanchez, conocido por su carrera en la NFL y su actual rol como analista deportivo en Fox Sports, fue detenido inicialmente en el hospital y acusado de una serie de delitos menores. Sin embargo, la gravedad de la acusación ha escalado a un delito grave y tendrá que enfrentar un juicio que lo puede llevar de uno a seis años en la cárcel.

Mark Sánchez aún tiene un juicio por delante | AP