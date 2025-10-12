Detroit Lions vs Kansas City Chiefs EN VIVO NFL 2025 Semana 6

SIGUE EN VIVO LAS MEJORES ACCIONES DEL JUEGO:

¡Bienvenidos, amigos de Récord!

4Q | Lions 17 - 30 Chiefs: Pausa de los dos minutos y Kansas City ganará el partido.

4Q | Lions 17 - 30 Chiefs: Gol de campo de Harrison Butker para poner mayor ventaja.

4Q | Lions 17 - 27 Chiefs: Kansas City comienza a jugar con el reloj y se encuentra en territorio de puntos.

4Q | Lions 17 - 27 Chiefs: La defensiva de Kansas City aparece y quiere sentenciar el juego. Música y algarabía en Arrowhead.

4Q | Lions 17 - 27 Chiefs: ¡Touchdown Kansas City! Hollywood Brown anota su segunda anotación del encuentro. El extra es bueno.

4Q | Lions 17 - 20 Chiefs: Zona roja para Kansas City y el Arrowhead se ensordece con los Jefes.

4Q | Lions 17 - 20 Chiefs: Kansas City ya cruza medio campo con intenciones de no ceder en su ventaja.

4Q | Lions 17 - 20 Chiefs: ¡Touchdown Detroit! Sam LaPorta hace una atrapada impresionante en las diagonales. El extra es bueno.

3Q | Lions 10 - 20 Chiefs: Detroit se aproxima a zona roja en los últimos momentos del tercer cuarto.

3Q | Lions 10 - 20 Chiefs: Detroit logra detener y tendrá poco más de tres minutos para hacer algo en este cuarto.

3Q | Lions 10 - 20 Chiefs: La defensa de Kansas City responde y Detroit tendrá que jugar perfecto en lo que queda del partido.

3Q | Lions 10 - 20 Chiefs: Detroit lo vuelve a intentar y ya superan medio campo.

3Q | Lions 10 - 20 Chiefs: ¡Touchdown de Kansas City! Hollywood Brown engaña a todos y se mete a las diagonales. El extra es bueno.

3Q | Lions 10 - 13 Chiefs: Kansas City se mete en zona roja y busca aumentar la ventaja a dos posesiones.

3Q | Lions 10 - 13 Chiefs: Kansas City comienza de gran manera en la segunda mitad.

MT | Lions 10 - 13 Chiefs: Termina la primera mitad y Kansas tendrá la primera ofensiva de la segunda.

2Q | Lions 10 - 13 Chiefs: Detroit avanza con pocos segundos en el reloj de la primera mitad.

2Q | Lions 10 - 13 Chiefs: ¡Touchdown de Kansas City! Patrick Mahomes engaña a todos y se mete a las diagonales. El extra es bueno.

2Q | Lions 10 - 6 Chiefs: Pausa de los dos minutos y Kansas City amenaza con poner puntos en el marcador.

2Q | Lions 10 - 6 Chiefs: ¡Falla Detroit! Los Leones se la jugaron en cuarta y le dejan una gran posición de campo a Kansas City.

2Q | Lions 10 - 6 Chiefs: ¡Detenidos! Kansas City se la juega en cuarta oportunidad y con una gran cobertura Detroit los detiene. Balón para los Leones.

2Q | Lions 10 - 6 Chiefs: Jugada de truco impresionante de Kansas City termina con otro primera y diez y cerca de zona roja.

2Q | Lions 10 - 6 Chiefs: Tiroteo en Arrowhead. Mahomes mostrando sus mejores dotes ante una gran defensiva.

2Q | Lions 10 - 6 Chiefs: ¡Touchdown Detroit! Gran jugada de Jared Goff que termina con la anotación de Williams. El extra es bueno.

1Q | Lions 3 - 6 Chiefs: Detroit termina el primer cuarto con una gran recepción de Sam LaPorta.

1Q | Lions 3 - 6 Chiefs: ¡Touchdown Kansas City! Mahomes encuentra a Xavier Worthy y ponen puntos en el marcador. El extra es malo por parte de Harrison Butker.

1Q | Lions 3 - 0 Chiefs: A diferencia de Detroit, Kansas City ya está en zona roja con una rápida serie ofensiva.

1Q | Lions 3 - 0 Chiefs: Kansas City comienza su primera serie ofensiva con grandes jugadas de parte de Pacheco y Travis Kelce.

1Q | Lions 3 - 0 Chiefs: Una larga serie ofensiva de Detroit termina de la manera más caótica posible. Jake Bates anota los primeros tres puntos del juego.

1Q | Lions 0 - 0 Chiefs: Kansas City detiene en la yarda 1. Pero Dan Camphell va a ir por la anotación.

1Q | Lions 0 - 0 Chiefs: Zona roja para Detroit y apunto de entrar a las diagonales.

1Q | Lions 0 - 0 Chiefs: Gran serie ofensiva y Detroit amenaza en zona roja.

18:20 | Comienza el SNF. Detroit con la primera ofensiva del partido desde la yarda 28.

18:00 | Arrowhead Stadium ya se encuentra casi lleno e intentará ser una gran ayuda para los Kansas City Chiefs. Mientras que los Detroit Lions buscarán su quinta victoria consecutiva.

La jornada dominical culminará con un electrizante enfrentamiento de Sunday Night Football en Arrowhead Stadium, donde los Detroit Lions visitarán a los Kansas City Chiefs.

Este partido es vital para ambos, ya que los Lions buscan reafirmar su estatus en la NFC y los Chiefs intentan reponerse de un comienzo inusualmente lento en la AFC.

Los Lions llegan con un excelente registro de 4 victorias y 1 derrota, posicionándose como líderes de la NFC Norte y uno de los equipos más fuertes de toda la liga. Su racha actual es de cuatro victorias consecutivas, demostrando una gran consistencia desde la derrota inicial.

Los Chiefs (2-3) están experimentando un comienzo atípico, ocupando el tercer lugar de la AFC Oeste.

Una victoria en casa no solo sería la revancha por la derrota inaugural, sino que es fundamental para que Patrick Mahomes y compañía eviten caer aún más en su división, donde los Chargers y Broncos (ambos 3-2) están por delante.