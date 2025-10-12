Steelers vence a Browns y se consolidan en la cima de la AFC Norte

Aaron Rodgers lanzó dos pases de anotación en casa en la victoria de Pittsburgh en dulo divisional

Steelers vence a Browns y se consolidan en la cima de la AFC Norte
Steelers vence 23-9 a Browns | AP
Associated Press (AP)
12 de Octubre de 2025

Aaron Rodgers pasó para 235 yardas y dos touchdowns, y los Pittsburgh Steelers no tuvieron problemas el domingo para vencer 23-9 a los Browns de Cleveland.

Steelers no permitió un solo TD en el partido | AP
Steelers no permitió un solo TD en el partido | AP

Los Steelers (4-1) fortalecieron su temprano dominio en la AFC Norte al continuar su maestría en casa sobre los Browns (1-5). La racha de derrotas de temporada regular de Cleveland en el Acrisure Stadium alcanzó los 22 juegos después de otra actuación sin vida de su ofensiva.

El novato de los Browns, Dillon Gabriel, pasó para 221 yardas pero no pudo llevar a la segunda ofensiva con menor puntuación de la liga a la zona de anotación, ya que Cleveland no logró superar la barrera de los 17 puntos por undécimo juego consecutivo.

Rodgers mantuvo el avance al repartir sus 21 pases completos entre ocho jugadores. Lanzó un pase de touchdown de 12 yardas a Connor Heyward y, a principios del cuarto cuarto, encontró a DK Metcalf con un bonito pase al rincón derecho de la zona de anotación para una anotación de 25 yardas que puso el juego fuera de alcance.

Rodrgers lanzó dos pases de anotación | AP
Rodrgers lanzó dos pases de anotación | AP

Los Browns no lograron derribar ni una sola vez al jugador más veterano de la NFL, ya que Rodgers se movió hábilmente en el bolsillo y rara vez mantuvo el balón el tiempo suficiente para ponerse en peligro. Fue ayudado por una línea ofensiva que abrió el camino para 100 yardas por tierra.

La cuarta victoria de Pittsburgh en cinco juegos llega mientras la división sigue siendo un desastre debajo de ellos, ya que Cleveland, Cincinnati y Baltimore lidian con la incertidumbre en la posición de quarterback.

Gabriel sufrió seis capturas y fue golpeado 16 veces.

Dillon Gabriel tuvo su segundo arranque como QB titular | AP
Dillon Gabriel tuvo su segundo arranque como QB titular | AP

TE PUEDE INTERESAR

Mark Sánchez sale de prisión tras pelea que lo llevó a ser apuñalado

NFL | 12/10/2025

Mark Sánchez sale de prisión tras pelea que lo llevó a ser apuñalado
Dallas Cowboys cayeron en su visita a los Carolina Panthers

Cowboys | 12/10/2025

Con una deficiente defensiva, Dallas Cowboys cayeron en su visita a los Carolina Panthers
Los Broncos pudieron conseguir la victoria en los últimos minutos del partido

Jets | 12/10/2025

Denver Broncos 'se roba' la victoria de los Jets en los últimos minutos del encuentro
Te recomendamos
Mark Sánchez sale de prisión tras pelea que lo llevó a ser apuñalado
NFL

LO ÚLTIMO

 