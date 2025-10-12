John Harbaugh revela cuándo regresará Lamar Jackson

Los Baltimore Ravens atraviesan uno de los comienzos más complicados en la era de John Harbaugh, con un récord de 1-5 tras caer 17-3 ante los Los Angeles Rams. Las lesiones, la falta de ritmo ofensivo y los errores en momentos clave han hundido al equipo, pero la ausencia del mariscal de campo Lamar Jackson ha sido el golpe más duro.

El quarterback estelar se ha perdido los últimos dos partidos debido a una lesión, y aunque la ofensiva ha intentado mantenerse a flote con Cooper Rush y este domingo con Tyler Huntley, los resultados no han acompañado. Baltimore llega a su semana de descanso en busca de respuestas y con la esperanza de recuperar a su líder.

Durante su conferencia de prensa tras la derrota ante los Rams, John Harbaugh fue claro respecto a los rumores de cambios en su cuerpo técnico y al futuro inmediato del equipo. “No tengo realmente planes de hacer eso. No creo que haya un movimiento obvio que nos haga mejores. Amo a nuestros muchachos, trabajan duro y creo que están haciendo un buen trabajo”, aseguró el entrenador en jefe.

Buscarán respuestas | AP

Revela cuándo regresará Lamar

Harbaugh también habló sobre el estado físico de Lamar Jackson y su posible regreso después de la semana de descanso, lo que significaría que el quarterback podría estar disponible para el próximo partido. Aunque el equipo no ha revelado detalles específicos sobre la lesión, todo apunta a que su regreso es inminente, una noticia que los fanáticos reciben con alivio ante la mala racha.

Afortunadamente el mariscal de campo tendrá dos semanas más de recuperación antes de tener que volver a la acción en casa ante los Chicago Bears, quienes llegarán con poco descanso debido a que jugarán en el lunes por la noche.

apunta a regresar el siguiente juego | AP

Otras claves a mejorar

El corredor Derrick Henry fue una de las pocas luces del partido, acumulando 179 yardas por tierra, aunque reconoció la frustración del equipo: “Todos sabemos que tenemos que ser mejores y llevar el balón a la zona de anotación desde la yarda uno. Eso es inaceptable de nuestra parte”.

Baltimore tuvo una serie crítica al final del segundo cuarto, cuando no pudieron anotar desde la yarda uno tras cuatro intentos consecutivos, incluyendo dos jugadas de empuje que fueron detenidas. Ese tipo de errores se han convertido en una constante para una ofensiva que, sin Lamar Jackson, luce sin creatividad ni contundencia.

No han ganado sin el QB | AP

El receptor DeAndre Hopkins también habló sobre el impacto de la ausencia de Jackson: “Todos aquí están en la NFL porque merecen estar en el campo. Así que no tener a Lamar no puede ser una excusa para no ganar. Pero sí muestra lo importante que es para este equipo”.

Con una semana libre por delante, los Ravens esperan recuperar energías, afinar detalles y contar nuevamente con su mariscal de campo estrella. Si Lamar Jackson regresa como se espera, Baltimore tendrá una última oportunidad para reencauzar su temporada y evitar que un inicio catastrófico termine por arruinar sus aspiraciones de playoffs.

Evaluarán su futuro | AP