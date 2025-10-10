Lamar Jackson será baja para el partido entre los Ravens vs Los Angeles Chargers

El QB de Baltimore se pierde su segundo juego de temporada regular por lesión en el tendón de la corva

Marcos Olvera García
10 de Octubre de 2025

Hace dos semanas, cuando los Baltimore Ravens se enfrentaron a los Kansas City Chiefs en Arrowhead Stadium, Lamar Jackson tuvo que salir del emparrillado después de haber sufrido una lesión, por lo que el mariscal de campo de los Ravens se perdió el juego ante los Houston Texans.

Este viernes, a poco menos de 48 horas para que los Ravens jueguen en casa contra Los Angeles Chargers, la organización de Baltimore ha confirmado que Cooper Rush será el QB titular del equipo para el próximo domingo.

Lamar Jackson tiene una lesión en el tendón de la corva, por lo que el equipo de Baltimore está al pendiente de su evolución para estimar en cuanto tiempo volverá a los emparrillados con los Ravens.

Después del partido contra Chargers, los Baltimore Ravens tendrán su semana de descanso, por lo que Jackson tendrá una semana más para poder recuperarse al 100% antes de la semana ocho, donde jugarán frente a los Chicago Bears.

Inicio desalentador

Los Ravens que pudieron empezar con una victoria en su debut frente a los Buffalo Bills en Highmark Stadium, han comenzado con un récord de cuatro juegos perdidos y una sola victoria, lo que ha desalentado a los fans para el resto de la temporada.

La lesión de Lamar agravó el pesimismo en Baltimore, después de su lesión frente a los Chiefs, donde también perdieron ese juego, los Ravens fueron masacrados por los Houston Texans y se alejan de la posibilidad de jugar postemporada.

