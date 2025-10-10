Adiós al viejo Highmark Stadium: Buffalo Bills se preparan para estrenar su nueva era en 2026

Los Buffalo Bills están cada vez más cerca de estrenar su nueva casa: el New Highmark Stadium, un recinto moderno que marcará el inicio de una nueva era para la franquicia. Aunque todavía faltan algunos meses para su inauguración, prevista oficialmente para la temporada 2026 de la NFL, el entusiasmo en Buffalo ya se siente. Mientras tanto, el equipo continúa jugando en el histórico Highmark Stadium, que ha albergado sus partidos desde 1973.

El proyecto, diseñado por la reconocida firma Populous, busca ofrecer una experiencia más inmersiva, moderna y conectada con la comunidad local. Con una capacidad estimada de 60,000 espectadores, el nuevo estadio será más compacto que el actual, pero mucho más tecnológico y eficiente. Se espera que combine el legado de los Bills con la visión de futuro que impulsa a la organización a consolidarse como una de las franquicias más sólidas de la liga.

Josh Allen es el actual quarterback de los Bills | AP

Un diseño que honra la tradición y mira al futuro

El New Highmark Stadium destaca por su diseño arquitectónico imponente y funcional. Su fachada estará compuesta por una serie de aletas verticales que simbolizan la fuerza y la unidad del equipo, formando una colonnade que rodea toda la estructura. Este elemento, junto con un panel metálico perforado, protegerá a los aficionados de las inclemencias del clima sin perder la sensación de estar al aire libre, un rasgo que define al futbol americano en Buffalo.

En su base, el uso de ladrillo "iron-spot" refuerza la conexión con el entorno urbano y el carácter industrial de la región. Además, los amplios accesos y las aberturas anguladas en las esquinas permitirán una circulación fluida y vistas directas hacia el campo, creando un vínculo entre la experiencia exterior e interior del estadio.

La cubierta de 360 grados será otro de sus sellos distintivos. Diseñada para envolver todo el graderío, descenderá en las zonas de los extremos y se elevará en el centro, generando una sensación dinámica y envolvente. Este diseño no solo mejora la acústica, sino que también intensificará el ambiente de juego: algunos asientos estarán a solo 12 pies verticales del campo, acercando a los fanáticos como nunca antes.

Camino hacia la inauguración en 2026

La construcción del New Highmark Stadium avanza conforme a lo planeado, con la meta clara de abrir sus puertas antes del inicio de la temporada 2026. Las etapas de montaje estructural, instalaciones tecnológicas y acabados interiores se encuentran en marcha, supervisadas en conjunto por el equipo y autoridades locales de Erie County y el estado de Nueva York, que también participan en la inversión del proyecto.

Vista panorámica del nuevo inmueble | X: @HighmarkStadm

Mientras tanto, los Bills seguirán disputando sus partidos en el actual Highmark Stadium, donde los fanáticos continúan llenando las gradas en apoyo a un equipo que atraviesa uno de los momentos más competitivos de su historia reciente. La expectativa crece semana a semana, pues la actual temporada es la última en su vieja casa.

Cuando el New Highmark Stadium abra oficialmente en 2026, Buffalo no solo estrenará un nuevo recinto deportivo, sino también un símbolo de identidad y orgullo para toda la región. Será un estadio pensado para resistir el clima, amplificar la pasión y proyectar a los Bills hacia el futuro de la NFL.

Solo detalles faltan para que termine la construcción | X: @HighmarkStdm