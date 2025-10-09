¡SORPRESA! Giants aplastan a los Eagles en el Thursday Night Football

Humillaron al campeón. De la mano de su nuevo mariscal estrella y una defensiva que finalmente apareció, los Gigantes de Nueva York humillaron a los actuales campeones de la NFL, los Filadelfia Eagles. El cuadro de la Gran Manzana se llevó el triunfo por marcador de 34-17.

Cam Skattebo, el corredor novato de los Giants fue una de las grandes figuras del equipo pues, a pesar de no contar con muchas yardas (98 yardas en 19 acarreos) fue en la zona roja donde brilló. El nuevo jugador estrella anotó en tres ocasiones para llegar a cinco en lo que va de temporada.

Con la victoria, los Giants consiguieron su segunda victoria de la campaña sobreponiéndose a la dura derrota la semana pasada. Ambos triunfos llegaron con Jaxson Dart, el QB novato, al mando de la ofensiva.

Skattebo tuvo un juego importante | AP

Así ganaron los Giants

Casi todas las series ofensivas de los Giants generaron puntos. En la primera, Dart logró llevar el balón a la zona de anotación con un acarreo de casi 20 yardas. En la siguiente el mariscal encontró a Wan'Dale Robinson quien llevó el balón 35 yardas para anotar.

Los Eagles respondieron dándole la vuelta con dos anotaciones, una de ellas después de cuatro 'tush-push' consecutivos. Sin embargo, aquella anotación, sería la última para el conjunto de Pensilvania en todo el partido.

Previo al medio tiempo, los Giants retomarían la ventaja con la primera de tres anotaciones del corredor Skattebo. El RB en la segunda parte lograría encontrar la zona de anotación dos veces más, la segunda de ellas llegó después de una intercepción del esquinero Flott, quien devolvió el balón 68 yardas hasta la 23 de Filadelfia.

Interceptaron a Hurts | ap

Jalen Hurts sigue batallando

El MVP del pasado Super Bowl sigue sin poder encontrar su mejor nivel. A pesar de que Hurts la semana pasada tuvo su mayor número de yardas aéreas en la temporada su equipo perdió. Hoy logró lanzar para 283 yardas pero tuvo su primera intercepción en la temporada. Además, sufrió su segunda derrota consecutiva.

Cabe destacar que, la defensiva de Giants logró recuperar el balón en dos ocasiones. Además de la intercepción, AJ Dillon también tuvo un Fumble que el cuadro de Nueva York logró recuperar para poner punto final al partido.

Sigue batallando | AP

Con el resultado los Eagles caen a cuatro triunfo y dos derrotas, abriéndole la puerta a los Commanders de Washington para adueñarse del liderato de la división. Por su parte, los Giants subieron a 2-4 con lo que, se mantienen últimos en el Este de la Nacional, pero meten presión a los Cowboys.

Ambos equipos se volverán a ver las caras en 15 días, pero primero deberán enfrentar a los Vikings en el caso de los Eagles y a los Broncos por parte de los Giants.

Abrieron la Semana 6 | AP