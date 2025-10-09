Russell Wilson fue abucheado por los mismos aficionados de los Giants

Russell Wilson fue abucheado por todo el MetLife Stadium tras ingresar al campo en sustitución del novato Jaxson Dart, quien tuvo que salir momentáneamente para ser evaluado en el protocolo de conmoción cerebral.

Dart, quien sufrió un golpe en la cabeza tras ser tacleado, fue retirado por los réferis para su revisión médica. En su lugar, el entrenador Brian Daboll envió a Wilson, pero su participación fue breve y desastrosa: apenas dos jugadas antes de ser recibido con abucheos masivos. En la segunda, lanzó un pase terrible hacia el suelo, lo que provocó que un enfurecido Daboll corriera hacia la carpa azul para exigirle explicaciones al cuerpo médico.

Mandaron a Russell al campo | AP

Por fortuna para los Giants, Dart regresó en la siguiente serie ofensiva, despejando cualquier duda sobre su condición y dejando claro que la afición no quiere ver más a Wilson con el uniforme neoyorquino.

La tensión entre el mariscal y la afición se entiende: los Giants le pagaron 21 millones de dólares —10.5 garantizados— al exjugador de los Seahawks, pero su paso por Nueva York ha sido decepcionante. Wilson solo disputó los primeros tres juegos de la temporada, todos con derrota.

Salió por lesión | AP

Por suerte para los Giants, lo de Dart fue solo un susto, pues habría sido su tercera conmoción en sus primeros meses en la NFL. La primera sucedió en un encuentro pretemporada y luego se perdió el encuentro ante Los Angeles Chargers al ser evaluado por lo mismo.

Russell Wilson en la temporada:

vs Washington Commanders: 168 yds, 0 TD, 0 INT

vs Dallas Cowboys: 450 yds, 3 TD, 1 INT

vs Kansas City Chiefs: 160 yds, 0 TD, 1 INT

vs Los Angeles Chargers: 8 yds, 0 TD, 0 INT

Fue abucheado | AP