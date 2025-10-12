¡Una realidad! Buccaneers consigue su quinta victoria tras vencer a 49ers

Los Tampa Bay Buccaneers (5-1) de Baker Mayfield son una realidad. Lo confirmaron este domingo con su quinta victoria de la temporada tras vencer 30-19 a los San Francisco 49ers (4-2), en un duelo tan intenso como costoso para ambos equipos.

Festejo | AP

Tampa Bay perdió a su receptor sensación Emeka Egbuka, quien salió del campo por una lesión en el tendón de la corva, mientras que los Niners vieron partir en camilla a su líder defensivo, Fred Warner, luego de que su compañero Ji’Ayir Brown cayera sobre su tobillo.

Así fue el triunfo de Buccaneers sobre 49ers

El encuentro comenzó con Rachaad White encontrando una brecha en la línea defensiva californiana para poner los primeros puntos del juego. Los dirigidos por Kyle Shanahan respondieron con un gol de campo y, al inicio del segundo cuarto, Christian McCaffrey impuso su potencia para darle la vuelta al marcador 10-7.

Tampa recuperó la ventaja con una escapada por la banda de Sean Tucker, quien se fue directo hasta las diagonales, aunque Eddy Pineiro volvió a acercar a San Francisco 13-14.

Festejo de Buccaneers | AP

Antes del descanso, Mayfield amplió la diferencia con un pase perfecto de 34 yardas a Kameron Johnson, pero los 49ers lograron cerrar la primera mitad con un gol de campo en los últimos segundos.

En el tercer cuarto, Pineiro volvió a acercar a los Niners, pero Baker Mayfield protagonizó la jugada del partido: en tercera y 14, eludió a dos defensivos que parecían tenerlo capturado y, con puro esfuerzo, consiguió el primero y diez. Esa serie culminó con un bombazo de 45 yardas a Tez Johnson para el touchdown que sentenció el rumbo del juego.

¿Desde cuándo no le ganaba Tampa Bay a San Francisco?

Finalmente, Chase McLaughlin selló la victoria con un gol de campo de 45 yardas, dándole a Tampa Bay su primera victoria sobre San Francisco desde 2018.

En acción | AP