Kansas City sorprende y se lleva la victoria ante Detroit Lions con un gran ataque

Los Kansas City Chiefs (3-3) se recuperaron de su última derrota el lunes pasado y se impusieron con claridad a unos Detroit Lions (4-2) que no respondieron a la defensiva. Patrick Mahomes tuvo una actuación sobresaliente, aunque sin dudas, el hombre más determinante dentro del terreno de juego fue Hollywood Brown, quien contribuyó con dos anotaciones en la victoria 17-30.

El primer cuarto terminó de una manera rápida, con una serie ofensiva impresionante por parte de los Leones, sin embargo, solo pudieron sacar tres puntos. Jared Goff cometió dos errores y puso en una situación comprometida a su equipo, por lo que Jake Bates rompió el cero en el marcador.

Acciones del juego | AP

Después de esa gran serie ofensiva, Kansas City tomó el control del partido y se encargó de capitalizar cada una de sus oportunidades. Xavier Worhty anotó el primer touchdown del encuentro, aunque Harrison Butker falló el extra y no pudo incrementar la ventaja.

El segundo cuarto tuvo fue un parteaguas para los Jefes, pues la presión al mariscal de campo se hizo sentir desde el comienzo. Jared Goff logró conectar un pase de anotación para Jameson Williams; que fue respondido rápidamente por Patrick Mahomes y un acarreo para poner las cosas 10-13.

Victoria | AP

¿Cómo fue la segunda mitad?

En el tercer cuarto, Patrick Mahomes comandó una gran serie que terminó con la anotación por tierra de Hollywood Brown, lo que se empezó a convertir en una losa muy grande para los Lions. La defensiva, que fue muy criticada en la Semana 5, respondió y dejó sin oportunidades a Jared Goff, Jahmyr Gibbs, Amon-Ra St. Brown y demás estrellas.

Kansas incrementó su ventaja en el último episodio, con el segundo touchdown de Brown, a pase de Mahomes. Sam LaPorta tuvo una gran recepción que le dio algo de esperanza a los Lions, pero todo terminó por la gran defensiva.

Sin respuesta | AP

Patrick Mahomes terminó el encuentro con 257 yardas por aires y tres pases de anotación; además de 31 yardas por acarreo y un touchdown por tierra. El líder receptor de Kansas City fue Travis Kelce, con seis recepciones para 78 yardas.

Bronca al final del Sunday Night

JuJu Smith-Schuster y Brian Branch protagonizaron una pelea al finalizar el partido, que terminó con un golpe del defensivo de Detroit. El final atípico fue la cereza en el pastel del desastre que fueron los Lions en Arrowhead.

Victoria | AP