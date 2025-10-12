Dak Prescott supera Troy Aikman en la historia de los Cowboys

A pesar de sumar una nueva derrota, Dak Prescott puede celebrar. El veterano mariscal de campo sigue escribiendo historia en los Dallas Cowboys y esta vez, puede presumir de haber superado al histórico Troy Aikman y ahora acecha un nuevo récord.

Este domingo fue un día amargo para el mariscal de campo. Dak tuvo un juego prácticamente perfecto completando 25 pases de 36 intentos, un 74.2% de completos para 261 yardas y tres anotaciones. Sin embargo, esto no fue suficiente para poder vencer a los Carolina Panthers.

Tuvo un buen partido | AP

El resultado llevó a Dallas a un récord de 2-3-1 en los primeros seis partidos de temporada, complicando su sueño de poder clasificar a la postemporada. Aun así, el QB de la Estrella Solitaria sigue registrando números destacados y ahora superó a Troy Aikman.

La temporada de Dak

A pesar del poco éxito colectivo que ha tenido, el QB está con paso a estar Top 5 en todas las categorías de pasador. Actualmente es segundo en yardas aéreas con 1617, primero en pases completos con 164 y primero en pases de anotación demostrando ser uno de los mejores en su posición.

Ha brillado esta campaña | AP

El mariscal de campo ha sido uno de los mejores jugadores en su posición tras el primer tercio de temporada, y ahora puede presumir de haber superado a un histórico como el tres veces ganador de Super Bowl, Troy Aikman.

Superó a Aikman

Con las 261 yardas de este domingo, Prescott llegó a 32 mil 958 yardas en su carrera y se instaló en el segundo lugar en la lista de yardas por pase de todos los tiempos de los Cowboys, superando al exmariscal de campo Troy Aikman quien se queda con 32 mil 942.

Ahora, el mariscal de campo acecha a Tony Romo quien de momento tiene el récord de más yardas por pase con 34 mi 183, es decir, mil 225 más que Dak por lo que, el actual QB podría instalarse como el top en esta categoría a final de la campaña.

Acecha a Romo | CAPTURA

De momento, Prescott va con ritmo a registrar 4 mil 581 yardas en la temporada regular. En caso de alcanzar dicho número el QB estaría superando a Tony Romo por mil 793 yardas. Además, con 226 pases de anotación, Dak también se acerca al récord de Romo de 248 TD en la historia de la franquicia.

Quiere los récords de la franquicia | AP