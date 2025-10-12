¡Reunión de lujo en Arrowhead! Taylor Swift y Caitlin Clark se roban las miradas

En cualquiera de sus ediciones, el Sunday Night Football siempre será un sinónimo de espectáculo. Los Kansas City Chiefs y los Detroit Lions están regalando uno de los mejores partidos de la jornada dominical de la NFL; aunque la emoción también se proyectó en las gradas del Arrowhead Stadium.

Uno de los recintos más ruidosos y pasionales de la NFL recibió la visita ya habitual de Taylor Swift, cantante y prometida del ala cerrada Travis Kelce. Sin embargo, junto a la familia de Kelce y la artista ganadora del Grammy, la figura de Caitlin Clark sorprendió a todos.

Acciones del juego | AP

La estrella de las Indiana Fever de la WNBA fue captada junto a Taylor en el ya tradicional palco de la artista, lugar en donde se dieron un caluroso saludo. El Estadio Punta de Flecha presenció la reunión en sus pantallas, por lo que los alaridos no se hicieron esperar.

La Pick número 1 del Draft de la WNBA no tuvo la temporada esperada con el equipo de Indiana, pues las lesiones la hicieron perderse lo que resta de la campaña. Clark, de 23 años, es una de las jugadoras más talentosas de toda la Asociación, sin embargo, su largo historial de dolencias mermó su rendimiento en las primeras temporadas.

Taylor Swift, Caitlin Clark, & the Kelce family are ALL IN on Sunday Night. 🏈 pic.twitter.com/loQ5E1TuJu — NBC Sports (@NBCSports) October 13, 2025

El impacto Kelce-Swift

Desde el anuncio de su relación entre Travis Kelce y Taylor Swift, la NFL se vio beneficiada en ello. El aumento en audiencia durante los últimos dos años fue impresionante, prueba de ello el Super Bowl LVlll, que se convirtió en el más visto en ese momento en la historia de la liga.

Kelce y Swift | AP

¿Cómo le ha ido a Caitlin Clark?

Con las Iowa Hawkeyes, Caitlin Clark firmó dos temporadas impresionantes, en las que terminó subcampeona en ambas ediciones de la NCAA. Al ser elegida con el primer pick, Clark aterrizó en Indiana, uno de los peores equipos de la WNBA.

Pese al poco éxito deportivo, el económico ha sido uno de los más lucrativos para la basquetbolista. Clark firmará un contrato con Nike comparable al de LeBron James, quien tiene uno de los acuerdos más importantes en el mundo del deporte.

Caitlin Clark | AP