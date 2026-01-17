¡A galope! Denver avanza a la Final de Conferencia tras eliminar a Buffalo en una locura de partido

Los Broncos de Denver vencieron 33-30 a los Bills de Buffalo en un dramático partido de Ronda Divisional, que se definió en tiempo extra y que les dio el pase a la Final de la Conferencia Americana, tras un duelo repleto de dramatismo, y errores de parte de ambos equipos.

Buffalo luchó hasta el final y logró forzar el alargue con un gol de campo de larga distancia, pero Denver supo capitalizar castigos y una última oportunidad para sellar la victoria con otra patada que encendió el estadio del mejor equipo de la Conferencia Americana.

Broncos ha eliminado a Josh Allen y compañía | AP

Denver domina el arranque y castiga los errores de Buffalo

El partido comenzó con intensidad desde el primer cuarto, con Denver mostrando una ofensiva agresiva liderada por Bo Nix, que movió las cadenas y aprovechó una revisión clave para mantenerse en el campo. Aunque los Broncos dejaron puntos en el camino, fueron los primeros en sumar con un gol de campo.

Buffalo respondió antes del cierre del primer periodo con un touchdown de Mecole Hardman, pero los errores comenzaron a marcar el rumbo del encuentro. En el segundo cuarto, un balón suelto de James Cook y otras fallas ofensivas permitieron a Denver tomar ventaja y llegar constantemente a zona roja.

Denver se acerca al Super Bowl | AP

Antes del descanso, los Broncos capitalizaron una pérdida más de Josh Allen y, con solo segundos en el reloj, sumaron un gol de campo para irse al medio tiempo con ventaja de 20-10, dejando a Buffalo contra las cuerdas, pero el partido estaba cerca de llegar a su mejor momento.

Bills reaccionan, pero Denver sentencia en tiempo extra

En la segunda mitad, los errores continuaron para Buffalo y Denver volvió a aprovecharlos con puntos, aunque los Bills reaccionaron con una serie ofensiva que terminó en touchdown para recortar la diferencia. El intercambio de golpes mantuvo el juego vivo hasta el último cuarto.

Tristeza en Josh Allen | AP

En los minutos finales, Buffalo logró empatar y luego tomar ventaja, pero Denver respondió con una anotación de Marvin Mims que forzó a los Bills a buscar el empate nuevamente. Un gol de campo de 50 yardas mandó el partido al tiempo extra, tras una jugada espectacular de Allen y Cooks.

Ya en el alargue, Denver ganó el volado y, tras una serie marcada por castigos y una intercepción clave, se colocó en rango de gol de campo. La patada final selló el triunfo 33-30 y el boleto de los Broncos a la Final de la Conferencia Americana, en uno de los duelos más emocionantes de la postemporada.