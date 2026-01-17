¿Y ahora? Box Nix se fracturó el tobillo y se perderá la Final de la Conferencia Americana

Los Broncos de Denver eliminaron a los Buffalo Bills y avanzaron a la Final de la Conferencia Americana, esa es la buena noticia; sin embargo, por más irónico que parezca, a pesar de haber ganado, los ahora finalistas de conferencia perderán a Bo Nix, su mariscal de campo, quien se ha roto el tobillo.

Con información directa de la misma NFL, se pudo confirmar que Nix presenta una fractura en el tobillo, por lo que queda oficialmente fuera de lo que resta de los Playoffs, incluido el Super Bowl, en caso de clasificar.

Nix fuera el resto de la temporada | AP

Una victoria con sabor agridulce

Cuando todo parecía que sería celebración en torno al pase a la Final de Conferencia por parte de los Broncos, todo se ha frenado de golpe después de la noticia de la fractura de Bo Nix, la cual desafortunadamente lo deja fuera de lo que resta de la temporada, quedando a su vez sin posibilidades de jugar el Super Bowl si es que su equipo clasificara.

La noticia ha dejado mucha sorpresa en la afición de Denver, pues realmente no se han podido percatar en qué momento se lesionó su mariscal de campo; incluso, hay quienes han llegado a pensar que todo esto se trata de una broma de mal gusto y que Nix estará de regreso pronto, pero la noticia está más que confirmada por parte de la NFL.

Noticia oficial por parte de la NFL | Captura de X

Por lo pronto, el equipo finalista de la Conferencia Americana ya comienza a planear lo que será el partido del próximo domingo 25 de enero, ya sea en contra de Texans o Patriots, quienes se disputarán el segundo boleto este domingo 18.

¿Quién será el suplente de Bo Nix?

Ante la ausencia del mariscal de campo del mejor equipo de la AFC, Sean Payton tendrá que hacer uso de su segundo quarterback en el orden: Jarrett Stidham. El nacido en en Kentucky y salido de la Universidad de Auburn, será quien comande al equipo ante cualquiera que sea el rival en la Final de Conferencia.

Jarrett Stidham tendrá que salir a escena | AP

Stidham tiene 29 años y los Broncos son su tercer equipo desde su llegada a la NFL; en temporadas anteriores ya ha pasado por otros equipos como los Patriotas de Nueva Inglaterra de 2019 a 2021, los Raiders de Las Vegas de 2022 a 2023 y actualmente con el cuadro de Denver.

Algunos de los aficionados ya han recordado de inmediato a Nick Foles, quarterback de las Águilas de Philadeplhia que tuvo que jugar el Super Tazón ante Patriotas en 2018 sustituyendo a Carson Wentz, quien se perdió, al igual que Bo Nix, el resto de la temporada; con el detalle de que la participación de Eagles en aquel super domingo ya estaba confirmada.