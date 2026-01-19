Jarrett Stidham y otras historias de quarterbacks 'bomberos' en Playoffs de la NFL

Tras la fractura de tobillo de Bo Nix en la épica victoria ante Buffalo, los Denver Broncos han entregado las llaves del equipo a Jarrett Stidham. El quarterback, que no lanzó un solo pase en la temporada regular 2025, saltará directamente al fuego del Campeonato de la AFC contra los New England Patriots.

Stidham tomará los controles en Denver | AP

La historia de la NFL nos dice que este escenario solo tiene dos salidas: el olimpo de las leyendas o el olvido absoluto. Stidham camina sobre una línea trazada por tres nombres que definen el destino de los suplentes en enero.

Nick Foles: El estándar de oro (Eagles, 2017)

Si Denver busca un milagro, el nombre de Nick Foles es la plegaria. Tras la lesión de Carson Wentz, Foles tomó un equipo que parecía condenado. No solo mantuvo el ritmo, sino que en la postemporada se transformó en una máquina de precisión. Su culminación fue vencer a Tom Brady en el Super Bowl LII, llevándose el MVP. Para Stidham, Foles es la prueba de que un suplente preparado puede no solo competir, sino dominar.

Nick Foles ganó el Super Bowl con Eagles | AP

Frank Reich: El arquitecto de lo imposible (Bills, 1992)

El caso más similar al de Stidham es el de Frank Reich. Con Jim Kelly fuera, Reich inició los Playoffs sin haber sido titular en toda la temporada regular de 1992. ¿El resultado? Lideró la remontada más grande en la historia de la Liga (32 puntos contra los Oilers). Reich demostró que el conocimiento del sistema y la sangre fría valen más que el ritmo de juego acumulado.

Frank Reich suplió a Jim Kelly | NFL

Connor Cook: El cuento de precaución (Raiders, 2016)

Pero no todos los cuentos tienen final feliz. En 2016, los Raiders perdieron a Derek Carr y terminaron alineando al novato Connor Cook en la Ronda de Comodines. Cook se convirtió en el primer QB en hacer el debut de su carrera como titular en un juego de playoffs. El resultado fue desastroso: 3 intercepciones, una derrota humillante ante Houston y una carrera que nunca se recuperó.

Jamás volvió a jugar en la NFL | AP

El reto de Stidham: ¿Héroe o víctima?

A diferencia de Cook, Stidham no es un novato; conoce el sistema de Sean Payton desde hace tres años. Sin embargo, al igual que Reich y Foles, se enfrenta a la presión de una ciudad que huele el Super Bowl.

El próximo domingo, Stidham no solo enfrentará a su antiguo equipo, los Patriots; enfrentará la historia. ¿Será el nuevo Nick Foles que devuelva la gloria a Denver o un nombre más en la lista de los que no pudieron con el peso de la corona?