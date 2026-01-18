Broncos firman a QB veterano, ex de los Cowboys, tras lesión de Bo Nix de cara a la Final de Conferencia

Los festejos por acceder a su primera Final de Conferencia en una década duró sólo un par de minutos pues, tras vencer a los Buffalo Bills en la Ronda Divisional, los Denver Broncos se enteraron que su mariscal de campo titular se perderá el resto de la temporada por una fractura en el tobillo. Ante esto, el equipo ha decidido firmar a un QB veterano, exjugador de los Dallas Cowboys.

Bo Nix logró comandar a los Broncos a una victoria en tiempo extra sobre los Bills de Josh Allen. El mariscal de segundo año lanzó para 279 yardas, tres anotaciones y una intercepción en su segundo partido de Playoffs en su carrera. Sin embargo, a pesar de conseguir la victoria, el QB también sufrió una fractura en la penúltima jugada del partido, según el propio entrenador en jefe, Sean Payton.

Ante la lesión del mariscal de campo titular se espera que los Broncos recurran al suplente Jarrett Stidham, un QB que ha estado en la liga desde 2019. Aunque nunca ha sido un QB titular, ahora todas las esperanzas de los Broncos dependen de él.

Será baja el resto del año | AP

Un QB suplente

Al elevar a Stidham a la posición titular, el equipo también se quedó sin un QB suplente pues, ahora el tercer mariscal de campo del equipo era Sam Ehlinger, será el suplente de Stidham. En caso de que ambos sufrieran lesiones en el partido, el equipo debería afrontar el partido con un jugador de campo como mariscal en caso de no firmar a nadie.

Ante esto, el equipo decidió firmar a un viejo conocido a su equipo de prácticas y que fungirá como mariscal emergente en el partido ante los New England Patriots. El veterano de 29 años, Ben DiNucci firmó con los Broncos para ser parte del equipo de prácticas durante esta semana.

Con esto, el QB regresa al equipo con quien tuvo una breve participación hace dos temporadas. En el 2023, DiNucci firmó con los Denver Broncos, después de participar en una prueba en el minicampamento para novatos del equipo. Aunque no disputó ningún partido oficial, el QB estuvo en el equipo de prácticas todo el año y ahora regresa con el equipo.

Firmaron a un nuevo QB | AP

La trayectoria de DiNucci

DiNucci fue seleccionado por los Dallas Cowboys en la séptima ronda (posición global 231) del draft de la NFL de 2020. Ese mismo año vio su debut en la NFL luego de que Dak Prescott quedara fuera toda la temporada y Andy Dalton, el QB suplente, sufriera una conmoción ante el entonces, Washington Football Team.

La semana siguiente DiNucci vio su primera y única titularidad en la NFL, enfrentándose a los Philadelphia Eagles. En dicho encuentro completó 21 de 40 pases para 180 yardas, perdió dos balones sueltos y fue capturado 4 veces, mientras que los Cowboys perdieron 23-9. Tras el encuentro perdió la titularidad y fue despedido por los Cowboys.

Tras su paso por la Estrella Solitaria, el QB tuvo pasos breves y sin incidencias por los Broncos, los Buffalo Bills, los New Orleans Saints y los Atlanta Falcons. Ahora regresa a la NFL para ser el tercer QB de los Broncos en la Final de Campeonato.