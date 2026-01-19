Drake Maye: El fin de la sombra de Brady y el inicio de una nueva era en New England

Los Patriots vuelve a una Final de Conferencia, ronda a la que no llegaban desde que Tom Brady se marchó

Drake Maye, QB de Patriots | AP
Fernando Villalobos Hernández
19 de Enero de 2026

Tras años de incertidumbre y una pasarela de nombres que no lograron llenar el vacío dejado en 2019, New England parece haber encontrado finalmente al heredero de su mística. No se trata de replicar exactamente los pasos de Tom Brady, sino de devolverle a la franquicia el respeto y la competitividad perdida. Drake Maye ha tomado el mando y, en apenas dos temporadas, ha transformado el panorama de los Patriots.

Desde la partida del histórico número 12, los Patriots navegaron en un mar de inconsistencia. Seis mariscales de campo distintos pasaron por la titularidad; desde experimentos veteranos como Cam Newton y Brian Hoyer, hasta la apuesta fallida de Mac Jones. La búsqueda terminó en el Draft de 2024, cuando New England utilizó su Pick 3 global para seleccionar a Maye, proveniente de la Universidad de North Carolina.

El despertar en 2024: La chispa necesaria

Aunque la era Maye comenzó bajo la tutela de Jacoby Brissett, el talento del joven mariscal fue imposible de contener. Para la Semana 6 de su temporada de novato, Maye asumió el rol titular. A pesar de que el equipo cerró aquel año con un registro discreto de 3-9, los destellos de calidad fueron evidentes:

  • Yardas aéreas: 2,276

  • Anotaciones: 15 touchdowns

2025: Consolidación y candidatura al MVP

La presente temporada 2025 ha sido el escenario de la explosión definitiva. Drake Maye no solo disputó todos los encuentros de la campaña regular, sino que llevó a los Patriots a un impresionante récord de 14-3, asegurando el segundo mejor registro de la Conferencia Americana (AFC).

Sus estadísticas lo han catapultado directamente a la conversación por el MVP de la NFL:

  • Yardas aéreas: 4,394 

  • Anotaciones: 31 touchdowns

A un paso de la gloria

Hoy, la narrativa en Foxborough ha cambiado drásticamente. Lo que antes era nostalgia por el pasado, hoy es ilusión por el presente. Drake Maye se encuentra a solo una victoria de alcanzar el Super Bowl en su segundo año como profesional. New England no busca un nuevo Brady, ha encontrado a su primer Maye, y el camino apenas comienza.

