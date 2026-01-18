Drake Maye guía a los Patriots a la Final de la AFC tras vencer a los Texans

En un duelo marcado por la intensidad defensiva y el dominio de New England en los momentos clave, los Patriots derrotaron 28-16 a los Houston Texans en Foxborough. Con este resultado, el equipo comandado por Drake Maye asegura su lugar en la Final de la Conferencia Americana, dejando en el camino a unos Texans que se vieron afectados por las entregas de balón.

Pats vence a Texans | AP

El encuentro comenzó con ambas defensivas imponiendo condiciones, forzando despejes en las primeras series. Sin embargo, New England rompió el hielo a mitad del primer cuarto cuando Drake Maye conectó un pase de 28 yardas con Douglas para abrir el marcador 7-0.

Houston intentó reaccionar rápidamente, pero la indisciplina les costó caro. Un castigo anuló lo que parecía un touchdown cantado, obligando a los Texans a conformarse con un gol de campo de tres puntos. El cierre del primer periodo fue frenético: una intercepción de la defensiva de los Patriots fue seguida inmediatamente por un balón suelto recuperado por Houston tras un acarreo de Maye.

Defensiva de Pats dominó a Texans | AP

Tarde de pesadilla para Stroud

Al inicio del segundo cuarto, C.J. Stroud pareció retomar el control al conectar con Christian Kirk para un touchdown de 11 yardas, poniendo a los Texans arriba 10-7. No obstante, la alegría fue efímera. La defensiva de New England castigó los errores de Stroud de forma sistemática:

El rumbo del partido cambió tras un grave error de C.J. Stroud, un Pick-Six devuelto hasta las diagonales que le dio la ventaja a New England 14-10. Los errores no pararon para Houston, pues su mariscal de campo terminó la primera mitad con un total de cuatro entregas de balón, dinamitando cualquier ritmo de su ofensiva.

Stroud lanzó cuatro intercepciones | AP

Los Patriots aprovecharon el desconcierto y ampliaron la distancia antes del descanso. Drake Maye conectó con Stefon Diggs para poner el marcador 21-10, capitalizando las fallas del rival y estableciendo un dominio que los Texans ya no pudieron revertir.

Pats se acerca sl Super Bowl

En la segunda mitad, Houston ajustó sus líneas y logró recortar distancias con dos goles de campo, aprovechando que su defensiva mantuvo a raya a Maye durante el tercer cuarto. A pesar de ponerse a una sola posesión de distancia (21-16), un costoso fumble en zona roja impidió que los Texans completaran la remontada.

Ya en el último cuarto, los Patriots sentenciaron el encuentro. Drake Maye selló su actuación con un pase preciso hacia Kayshon Boutte, quien realizó una recepción espectacular a una mano para el 28-16 definitivo.

Ahora Patriots tendrá que viajar a Denver para definir el título de la Conferencia Americana. Broncos pese a ser sembrado número 1 y tener la ventaja de la localía, no llega como favoritos a este duelo, pues tendrán que afrontar el partido más importante de la temporada sin Bo Nix. Drake Maye y New England, parecen estar a un paso del Super Bowl.