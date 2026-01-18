Houston Texans vs New England Patriots EN VIVO Ronda Divisional NFL 2025

¡COMIENZA EL PARTIDO!

1Q - 15:00 - TEXANS 0-0 PATRIOTS | Arranca el juego Foxborough. Houston y New Englan por el boleto a la Final de la AFC.

1Q - 13:22 - TEXANS 0-0 PATRIOTS | La defensiva de Texans detiene la primera serie de Patriots. Turno de C.J Stroud y compañía.

1Q - 12:10 - TEXANS 0-0 PATRIOTS | Tres y fuera. La ofensiva de Texans tampoco puede mover el balón.

1Q - 09:35 - TEXANS 0-7 PATRIOTS | ¡TOUCHDOWN! Drake Maye conecta con Douglas para 28 yardas y New England abren el marcador.

1Q - 05:29 - TEXANS 3-7 PATRIOTS | ¡GOL DE CAMPO! Houston tenía el TD pero un castigo anuló la anotación y se tienen que conformar con solo tres puntos.

1Q - 01:29 - TEXANS 3-7 PATRIOTS | ¡INTERCEPCIÓN! La defensiva de Patriots hace la jugada grande y le roba la posesión a Texans.

1Q - 01:00 - TEXANS 3-7 PATRIOTS | ¡FUMBLE! La mejor defensiva de la NFL responde. Houston provoca balón suelto. Drake Maye perdió el ovoide en un acarreo.

2Q - 15:51 - TEXANS 10-7 PATRIOTS | ¡TOUCHDOWN! C.J Stroud lanza pase de 11 yardas y conecta con Christian Kirk para a que Texans tome la ventaja en el marcador por primera vez en el partido.

Texans por la final de la AFC

C.J. Stroud busca llevar a los Texans a la Final de la AFC por primera vez en su historia.

Drake Maye, candidato al MVP

El QB de los New England Patriots listo para disputar su segundo juego de Playoffs.

El Gillette Stadium de Foxborough será la sede este domingo 18 de enero del encuentro correspondiente a la Ronda Divisional de la Conferencia Americana entre los Houston Texans y los New England Patriots. Ambos equipos accedieron a esta instancia tras obtener victorias en sus respectivos compromisos de la ronda de comodines, donde Houston superó a Pittsburgh y New England hizo lo propio ante los Chargers.

En el aspecto ofensivo, el partido resalta por el enfrentamiento entre los mariscales de campo C.J. Stroud y Drake Maye. Durante la fase regular, Stroud lideró a una unidad que promedió un avance significativo por aire, mientras que Maye encabezó una ofensiva que se situó entre las más productivas de la liga en puntos anotados. El historial reciente entre ambos conjuntos durante la temporada 2024 registró un marcador favorable para los Texans de 41 a 21 en el mismo escenario donde se jugará este domingo.

El reporte de lesionados oficial emitido por los equipos confirma ausencias en las unidades receptoras de Houston. El receptor abierto Nico Collins y Justin Watson han sido descartados para el encuentro debido a protocolos de conmoción cerebral tras el juego de la semana pasada. Por parte de los Patriots, el esquinero Christian Gonzalez fue habilitado para participar después de superar los exámenes médicos correspondientes, mientras que el apoyador Harold Landry III permanece en estatus de duda por una lesión en la rodilla.

Las estadísticas colectivas sitúan a la defensa de los Texans como la número uno de la liga en yardas totales permitidas durante el calendario regular. Este departamento se enfrentará a un ataque terrestre de los Patriots que promedió 130 yardas por partido, liderado por los corredores Rhamondre Stevenson y TreVeyon Henderson. La eficiencia en las conversiones de tercera oportunidad y la gestión del tiempo de posesión son factores que los registros técnicos marcan como determinantes en el desarrollo de la competencia.