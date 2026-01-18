Patriots vs Broncos: el regreso de un clásico, pero sin Tom Brady y Payton Manning

La Final de la Conferencia Americana será entre los New England Patriots y los Denver Broncos, un partido que hará recordar a aquellos duelos entre Tom Brady y Payton Manning, aunque con protagonistas completamente distintos; Drake Maye y Jerrett Stidham serán los encargados de llevar a dos franquicias históricas a una nueva edición del Super Bowl.

La rivalidad en Playoffs entre ambas escuadras inició en la Temporada de 1986, con una victoria de los Broncos de John Elway por 22-17. Tras ese partido, han existido cuatro juegos más -sin contar el de la siguiente semana- entre ambos; con ventaja para los de Colorado.

Sin embargo, la gran rivalidad entre ambos creció gracias al enfrentamiento entre Payton Manning y Tom Brady, que no nació con los Broncos, sino desde la época del mayor de los Manning en los Indianapolis Colts. La serie entre Denver y New England con los dos mariscales de campo es favorable para Payton, pues en sus dos partidos en postemporada terminó con dos victorias para Manning.

Los dos mariscales de campo | AP

¿Cómo fueron dichos enfrentamientos entre Brady y Manning?

El 19 de enero de 2014 se enfrentaron Payton Manning y Tom Brady en el Campeonato de Conferencia Americana, con la victoria para 'El Sheriff'. Manning lanzó para 400 yardas y dos anotaciones, mientras que Brady tuvo 277 y un touchdown; el partido terminó con un marcador 16-26 favorable a los Denver Broncos.

El último enfrentamiento entre ambos tuvo que ser en otro Campeonato de Conferencia, en el penúltimo juego como profesional de Payton Manning. ¿Cuál fue el resultado de ese encuentro? Un apretado marcador 18-20 a favor de los Broncos, con Tom Brady lanzando para 310 yardas y un touchdown, aunque con dos intercepciones; mientras que Manning tuvo 176 yardas y dos anotaciones.

Sigue la NFL en DAZN

¿Cuál es el balance general de ambos en Playoffs?

Tom Brady y Payton Manning se vieron las caras en cinco ocasiones en Playoffs, con tres victorias para El Sheriff. Además de los duelos ya antes mencionados, hubo otros tres con Manning en los Colts; dos de ellos en Finales de Conferencia y uno más en un Juego Divisional.

El único Campeonato de la AFC que ganó Tom Brady sobre Payton Manning fue el 22 de enero de 2004. El Juego Divisional de dos años después también fue para el quarterback de los New England Patriots, pero tras ese partido, todos los enfrentamientos en Playoffs fueron para El Sheriff.

Los dos mariscales de campo | AP

SIGUE LA NFL EN DAZN

Cada touchdown, cada jugada, cada historia… vívelas todas con el NFL Game Pass de DAZN. Sigue la temporada completa y el Super Bowl en un solo lugar.

Suscríbete ahora y no te quedes fuera: https://nflgpi.prf.hn/click/camref:1101l5sB9C