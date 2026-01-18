Cardi B, 'manda a callar' a fanáticos que duraron de los Patriots tras victoria ante Houston

Los mandó a callar. Los New England Patriots derrotaron 28-16 a los Texans de Houston el domingo para avanzar al Juego de Campeonato de la Conferencia Americana por primera vez en siete años. Drake Maye lanzó tres pases de touchdown en la nieve y la lluvia, mientras que la defensa provocó cinco intercambios de balón incluyendo cuatro intercepciones para detener a unos enrachados Texans. Tras el triunfo Cardi B no dudó dos veces en mandar un mensaje a aquellos quienes dudaron de los Patriots.

Maye terminó 16 de 27 para 179 yardas, pero tuvo una intercepción y perdió el balón cuatro veces, perdiendo dos en condiciones frías en las que nevó y llovió durante todo el juego. A pesar del complicado juego, el QB lanzó tres pases de anotación, uno de ellos al ex de Houston Stefon Diggs, pareja de la cantante norteamericana.

Se llevaron el triunfo | AP

La relación de Diggs y Cardi B

Cardi B y Stefon Diggs comenzaron a salir después de la separación definitiva del rapero de Offset en 2024. La pareja fue vista junta por primera vez en octubre de 2024, y Cardi B finalmente confirmó su relación a través de una publicación de Instagram, posteriormente eliminada, en junio de 2025. La rapera asistió a varios de los partidos en casa de su novio en el Gillette Stadium esta temporada.

En noviembre del año pasado, Cardi B confirmó a través de Instagram que la pareja había dado la bienvenida a su primer hijo, un niño. Ahora, con la relación con el receptor abierto, la artista no pudo ocultar su felicidad por el resultado y por la anotación de su pareja.

Suman poco más de un año de relación | CAPTURA

La reacción de Cardi B

A pesar de no haber asistido al partido en el Gillette Stadium, la rapera no dejó de ver el partido y, através de varias publicaciones en redes sociales, demostró sus reacciones tanto a la victoria como a la recepción para anotación de Diggs,

Con un par de videos en sus historias de Instagram, Cardi B mostró sus reacciones, gritando y celebrando. Al final del juego mandó a callar a quienes dudaron del equipo de Boston al comentar "¿De qué estaban hablando? ¡nada! ¡nada!" gritó la rapera.

Ahora, los Patriots, con Diggs incluído, se enfrentarán a los Broncos en Denver el próximo domingo, con el ganador avanzando al juego por el título de la NFL en tres semanas.