Los New England Patriots tuvieron una actuación defensiva impresionante ante los Houston Texans, lo que los colocó de nueva cuenta en la Final de la AFC ante los Denver Broncos. Mike Vrabel volvió a casa y le devolvió la cultura ganadora al equipo de Foxborough, razón por la cual se convirtió en uno de los favoritos por parte de la afición de Massachusetts.

Antes del partido, el entrenador en jefe de los Patriotas se acercó a firmar autógrafos para los más cercanos al campo del Gillette Stadium, pero un aficionado se robó los reflectores en particular. Un joven con un jersey retro del América recibió un balón firmado por Vrabel, lo que comenzó con la gran conversación en redes sociales.

¿Qué tienen en común los New England Patriots y el América?

No es casualidad que la conversación en redes sociales sobre los New England Patriots y el América se haya movido tan rápido, pues una reciente alianza comercial entre ambos comenzó hace unas semanas.

"Para fortalecer la alianza estratégica, General Atlantic y Ollamani se han asociado con Kraft Analytics Group (KAGR), empresa privada de tecnología y datos afiliada al Kraft Group, propietaria de los Patriots de Nueva Inglaterra, el Revolution de la MLS y del Estadio Gillette en el estado de Massachusetts", comentó en un comunicado Ollamani.

La victoria de los New England Patriots

Pese a tener un récord de 14-3 en Temporada Regular, muchos no creyeron en el gran nivel de los New England Patriots. Sin embargo, la defensiva mostró un gran nivel en el primer partido ante Los Angeles Chargers e hizo sufrir de gran manera a Justin Herbert, quien fue capturado en seis ocasiones.

En la Ronda Divisional, los Patriots volvieron a tener un dominio defensivo impresionante, con cinco robos de balón. De todas esas recuperaciones, cuatro fueron intercepciones a C.J. Stroud, quien tuvo un partido para llorar y dejó contra las cuerdas a los Houston Texans.

Drake Maye tuvo un partido de 179 yardas por tierra, pero también logró tres anotaciones y solamente una intercepción. Sin embargo, el mariscal de campo fue golpeado en muchas ocasiones, aunque está cerca de llegar al Super Bowl.

