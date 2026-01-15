Houston, el único equipo de los que siguen con vida que jamás ha llegado al juego por el título de Conferencia

Por la historia. Los Houston Texans están a un sólo partido de hacer historia en la NFL pues, con una victoria este fin de semana ante los New England Patriots, el equipo podría acceder por primera vez en su historia a la Final de Conferencia.

El equipo comenzó a jugar en la NFL como parte de la expansión de la liga en el 2002, y aunque son la franquicia más joven que compite actualmente en la NFL, ya han visto éxito en la postemporada, sin embargo, no lo suficiente para poder pelear por le boleto al Super Bowl.

En sus 23 años de historia, el equipo texano ha logrado ganar el Sur de la Americana en ocho ocasiones distintas, y ha podido llegar a la postemporada en nueve ocasiones, con esta reciente temporada siendo la única ocasión en su historia en acceder a los Playoffs sin ganar su división.

No han podido superar la ronda divisional | AP

¿Cómo les ha ido en postemporada?

El equipo ha visto un constante éxito en la postemporada pues de los nueve partidos de la ronda de Comodines que han disputado ha logrado ganar siete de ellos, con los partidos del 2015 ante los Kansas City Chiefs y del 2018 ante su rival de división los Indianápolis Colts siendo sus únicas derrotas.

La ronda Divisional, sin embargo, ha sido una historia muy distinta. El conjunto texano nunca ha podido ganar en esta ronda pues, suman seis derrotas consecutivas, con dos derrotas llegando ante los Baltimore Ravens, dos más ante los Chiefs y dos más ante quien será su rival de esta temporada, los New England Patriots.

Suman siete victorias en Playoffs | AP

Quieren romper la racha

En estos 23 años de existencia, el equipo nunca ha estado a un paso de poder llegar al Super Bowl, ahora tienen la posibilidad de clasificar a la Final de Conferencia. Sin embargo, para ello deberán eliminar a uno de los equipos más importantes del Siglo y uno de los mejores en la temporada, los Patriots.

Tras eliminar a los Pittsburgh Steelers en la ronda de Comodines permitiendo tan sólo seis puntos, el equipo y la afición texana llegan ilusionados buscando romper la racha de seis derrotas al hilo en la ronda divisional. En caso de clasificar, se enfrentarían al ganador del duelo entre los Buffalo Bills y los Denver Broncos.