NFL 2025: ¿Dónde y cuando ver la Ronda Divisional de los Playoffs?

Luego de una Ronda de Comodines llena de dramatismo, la NFL continúa con sus Playoffs, esta vez con la Ronda Divisional. Los ocho mejores equipos pelearán por los cuatro puestos disponibles en las Finales de Conferencia. Al estar a un paso del Super Bowl, ya no hay margen de error para estas franquicias.

Los duelos quedaron establecidos tanto en la Conferencia Nacional como en la Conferencia Americana, con enfrentamientos que combinan rivalidades divisionales, ataques explosivos y defensivas que han sido determinantes a lo largo de la temporada.

Llega la Ronda Divisional | X @nflmx

Los sembrado 1 entran en acción

Los Buffalo Bills comandados por Josh Allen se medirán ante los Denver Broncos, el mejor equipo de la AFC, en el duelo que abrirá la Ronda Divisional. Denver entrará en acción por primera vez en los playoff tras haber descansado la ronda anterior. Ahora, el equipo de Colorado buscará cobrar venganza luego de que los Bills fueran el equipo que los dejó fuera la temporada pasada.

De la mano de un a de las defensiva más eficientes de la liga, ubicándose como la segunda mejor en yardas permitidas por partido y la tercera en puntos recibidos y bajo la dirección de Sean Payton, Denver buscará hacer valer la localía y llegar a su primera Final de Conferencia en una década. Del otro lado, Buffalo llega tras un partido cerrado ante los Jacksonville Jaguars. De la mano del actual MVP de la liga Josh Allen los Bills quieren dar un paso importante rumbo a su primer Super Bowl en tres décadas.

Abrirán la actividad | AP

El mismo sábado Los Seattle Seahawks, quienes finalizaron la temporada regular como el mejor sembrado de la NFC y aprovecharon la semana de descanso, recibirán a los San Francisco 49ers en una nueva edición de la rivalidad de la NFC Oeste. El conjunto de San Francisco viene de eliminar a los Philadelphia Eagles en la Ronda de Comodines y ahora buscará revancha tras el último enfrentamiento entre ambos en la Semana 18, cuando Seattle se impuso de manera contundente.

Cabe destacar que, estos dos equipos se han visto las caras en postemporada en dos ediciones pasadas, con cada equipo ganando uno de los dos partidos. Ahora ambas franquicias buscarán tomar ventaja sobre su rival divisional.

Habrá duelo divisional | AP

Duelos de Domingo

El segundo día de la Ronda Divisional, los Houston Texans abrirán la acción enfrentarán a los New England Patriots. El equipo de Foxborough sorprendió al permitir solo tres puntos a Los Angeles Chargers en la ronda anterior. Los Texans, por su parte, confirmaron su condición como una de las defensivas más dominantes de la NFL, permitiendo sólo 6 puntos y anotando 13 en un balón suelto y un Pick-Six. Ahora, los dos equipos se medirán en lo que apunta a ser un partido de muy pocos puntos.

Para cerrar la acción en esta ronda, estará el partido entre Los Angeles Rams (el tercer equipo de la NFC Oeste en estas instancias), midiéndose a unos ilusionados Chicago Bears. Estos dos equipo sufrieron para avanzar, pero que encontraron soluciones en sus respectivas ofensivas. Ahora, en lo que apunta a ser un partido MUY frío en el Soldier Field, ambos equipos pelearán por boleto rumbo a las Finales de conferencia.

Cierran la Semana Divisional | AP

¿Dónde y cuando ver?

Buffalo Bills vs Denver Broncos

Fecha: sábado 17 de enero

Horario: 15:30 horas del centro de México

Estadio: Empower Field at Mile High

Transmisión: Canal 5, ESPN, Disney +, DAZN con NFL Game Pass.

San Francisco 49ers vs Seattle Seahawks

fecha: sábado 17 de enero

Horario: 19:00 horas del centro de México

Estadio: Lumen Field

Transmisión: Canal 5, Fox Sports, Amazon Prime, DAZN con NFL Game Pass.

Houston Texans vs New England Patriots

Fecha: domingo 18 de enero

Horario: 14:00 horas del centro de México

Estadio: Gillette Stadium

Transmisión: Canal 5, ESPN, Disney +, DAZN con NFL Game Pass.

Los Angeles Rams vs Chicago Bears