¿Alerta para los Rams? Partido divisional en Chicago apunta a ser de los más fríos de la historia

La NFL continúa con su camino rumbo al Super Bowl tras una Ronda de Comodines marcada por partidos que se definieron en los momentos finales. Con ese antecedente, los Playoffs entran ahora en la Ronda Divisional, una instancia en la que ya solo permanecen los cuatro mejores equipos de cada conferencia.

Luego de la actividad del sábado, la jornada de Playoffs se cerrará el domingo con el duelo entre Los Ángeles Rams visitarán a los Chicago Bears en el Soldier Field. Un partido que, podría entrar en la lista del Top 10 de los más fríos en la historia de la NFL.

Apunta a haber otra nevada en Chicago | AP

Clima extremo en Chicago

Más allá de lo estrictamente deportivo, la atención se ha centrado en las condiciones climatológicas que se esperan para el partido en Chicago. De acuerdo con reportes meteorológicos, el domingo una tormenta de nieve podría impactar directamente el desarrollo del encuentro, provocando un descenso considerable en la temperatura.

Según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, se espera que las temperaturas bajen a unos 7 grados Fahrenheit (alrededor de -13 grados Celsius) durante la noche. De confirmarse este pronóstico, el encuentro se convertiría en el tercer partido más frío en la historia del Soldier Field. El informe también prevé posibles ráfagas de nieve, además de vientos que oscilarían entre los 24 y 40 km/h, lo que podría complicar la ejecución de pases, patadas y la seguridad en el manejo del balón.

Estas condiciones han generado expectativa entre aficionados y analistas, ya que el clima ha sido históricamente un elemento que influye de manera directa en los partidos disputados en Chicago durante el invierno.

La temperatura podría baja a los grados negativos | AP

Antecedentes de Rams y Bears en partidos de clima frío

El factor climático ha cobrado especial relevancia debido a las características de ambos equipos. Los Rams son considerados un equipo de clima cálido y no han disputado ningún partido en condiciones de frío extremo durante la presente temporada. Esta situación ha sido destacada por los seguidores de los Bears, quienes confían en que el entorno pueda favorecer al equipo local.

En el caso del mariscal de campo Matthew Stafford, los antecedentes también han sido parte del análisis previo al partido. A pesar de que, Stafford jugó durante gran parte de su carrera en el Norte de la Nacional, nunca registró buenos números en temperaturas frías. De hecho, el QB registra un récord de 1-8 en juegos disputados con mal tiempo, además de presentar las peores estadísticas de su carrera bajo estas condiciones, un dato que ha sido retomado en la previa del duelo divisional.

Como equipo, Los Ángeles tampoco ha tenido resultados favorables en visitas recientes a Chicago. Los Rams han perdido ocho de sus últimos 10 partidos en el Soldier Field, con una diferencia de puntos de -109, un registro que refuerza la atención sobre el contexto histórico y ambiental del encuentro.

Podría afectarle el mal clima | AP

Por su parte, los Chicago Bears llegan con una adaptación natural al frío. El equipo suele practicar en condiciones de bajas temperaturas y sin calentadores en el campo, lo que forma parte de su preparación habitual durante la temporada. Esta costumbre ha sido señalada como una ventaja en partidos invernales disputados en casa.

Con el pronóstico de temperaturas bajo cero, nieve y viento, el partido divisional entre Rams y Bears no solo definirá a un finalista de conferencia, sino que también podría quedar registrado como uno de los encuentros más fríos en la historia del Soldier Field, añadiendo un elemento más a un duelo que promete ser intenso dentro y fuera del terreno de juego.