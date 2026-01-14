Tras la salida de Mike Tomlin ¿Qué entrenador podría llegar a los Pittsburgh Steelers?

La etapa de Mike Tomlin como entrenador en jefe de los Pittsburgh Steelers ha llegado a su fin. El martes, el técnico con más años consecutivos al frente de una franquicia en las principales ligas profesionales de Estados Unidos presentó su renuncia tras una nueva eliminación temprana en los playoffs de la NFL.

La salida de Tomlin abre uno de los procesos de selección más relevantes para la franquicia en casi dos décadas. Los Steelers se han caracterizado históricamente por la estabilidad en el puesto de entrenador en jefe, por lo que la elección de su sucesor marcará el rumbo deportivo del equipo en los próximos años. Diversos reportes señalan que la directiva ya analiza varios perfiles, entre entrenadores con experiencia previa como head coach y coordinadores que han tenido temporadas destacadas recientemente.

Se va tras 19 años | AP

Candidatos con experiencia como entrenador en jefe

Uno de los nombres que ha surgido es el de Mike McDaniel, exentrenador en jefe de los Miami Dolphins. Su perfil representaría un cambio relevante respecto a la tradición defensiva de los Steelers, ya que proviene de la escuela ofensiva de Kyle Shanahan. Su posible llegada estaría relacionada con la intención de potenciar el ataque del equipo y adaptarse a las tendencias actuales de la NFL.

Brian Flores, actual coordinador defensivo de los Minnesota Vikings y exentrenador en jefe de los Dolphins, también aparece como un candidato sólido. Su estilo y formación han sido comparados con el de Mike Tomlin, lo que podría significar una transición menos abrupta en términos de identidad defensiva y liderazgo dentro del vestidor.

Otro nombre considerado es Robert Saleh, coordinador defensivo de los San Francisco 49ers y exentrenador en jefe de los New York Jets. Su reputación como especialista defensivo lo convierte en una opción atractiva, aunque su etapa anterior como head coach es un factor que algunos analistas toman en cuenta dentro del proceso de evaluación.

Kevin Stefanski, exentrenador de los Cleveland Browns y dos veces reconocido como Entrenador del Año, también ha sido mencionado. Al igual que McDaniel, tiene formación en el sistema de los Shanahan, lo que podría reforzar el aspecto ofensivo del equipo. Sin embargo, su pasado como rival divisional podría influir en la decisión final de la directiva de Pittsburgh.

Hay entrenadores con experiencia disponibles | AP

Opciones internas y coordinadores en ascenso

Entre las alternativas con conexión directa a la franquicia destaca Antwaan Randle, exjugador de los Steelers y actual entrenador de receptores abiertos de los Chicago Bears. Su conocimiento de la cultura del equipo y su desarrollo como entrenador lo colocan como una opción de continuidad institucional.

Arthur Smith, actual coordinador ofensivo de los Steelers, también ha sido mencionado en los reportes. No obstante, algunas versiones indican que su candidatura no genera consenso, especialmente por las críticas relacionadas con el desempeño del equipo en instancias de playoffs.

Además, se han señalado otras opciones potenciales consideradas menos seguras, como Chris Shula, coordinador defensivo de los Los Angeles Rams; Jesse Minter, coordinador defensivo de los Los Angeles Chargers; y Klint Kubiak, coordinador ofensivo de los Seattle Seahawks. Todos ellos representan perfiles jóvenes dentro de esquemas modernos tanto ofensivos como defensivos.

Está disponible | AP

Finalmente, el nombre de John Harbaugh ha surgido de manera especulativa. Sin embargo, su estrecha relación histórica con los Baltimore Ravens hace que un posible acuerdo con los Steelers sea visto como poco probable tanto para el entrenador como para la organización.

Mientras el proceso avanza, Pittsburgh se prepara para una etapa de transición que definirá el futuro inmediato de una de las franquicias más emblemáticas de la NFL.