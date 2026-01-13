Mike Tomlin manda mensaje tras confirmarse su renuncia a los Pittsburgh Steelers: "Fue un honor absoluto"

Después de 19 temporadas al frente de la organización, Mike Tomlin anunció que dejará el puesto de Head Coach de los Pittsburgh Steelers luego de caer eliminado en la ronda de comodín frente a los Houston Texans.

Luego de confirmarse su salida de la institución seis veces campeona de la National Football League, Mike Tomlin dio a conocer un comunicado de prensa donde, entre otras cosas, el head coach agradeció a la Familia Rooney y a la nación acerera.

Tomlin se despidió de la afición de los Steelers | AP

"Después de mucho pensar y reflexionar, he decidido dar un paso al costado como entrenador en jefe de los Pittsburgh Steelers. Esta organización ha sido parte importante de mi vida por muchos años y fue un honor absoluto haber liderado este equipo. Estoy profundamente agradecido con Art Rooney II por la confianza y el apoyo, también esto agradecido con los jugadores que dieron todo lo que tenían todos los días, así como a los entrenadores y staff que estuvieron comprometidos con este equipo", se lee en el comunicado.

¿Cómo le fue a Tomlin con los Steelers?

Mike Tomlin ganó el último anillo de Super Bowl con los Acereros frente a los Arizona Cardinals, el head coach también llegó a un segundo Súper Tazón, donde perdieron contra los Green Bay Packers.

Tomlin, a pesar de todo, se fue de los Steelers con récord perfecto, como head coach, Mike nunca tuvo una temporada perdedora al frente de la organización de Pittsburgh,

Tomlin es el primer head coach en la historia de la franquicia que no se retira tres abandonar a los acereros, es el primer entrenador en jefe que renuncia al puesto.

Por la franquicia de Steelers solo han pasado tres entrenadores en jefe, Chuck Noll (1969-1991), Bill Cowher (1992-2006) y Mike Tomlin,