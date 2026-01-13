Mike Tomlin deja a los Pittsburgh Steelers tras quedar eliminado ante los Houston Texans

Una era llegó a su fin. Mike Tomlin se despidió de los Pittsburgh Steelers. El equipo de Pensilvania quedó eliminado en la Ronda de Comodines de la NFL 2025 ante los Houston Texans y un día después, el entrenador en jefe tomó la decisión de hacerse a un lado después de casi dos décadas.

Adam Schefter reportó que Tomlin informó este martes a su equipo que dejará su cargo al frente de los Steelers y la franquicia lo confirmó poco después. "Durante la junta hoy, Coach Tomlin me informó su decisión de dejar su cargo como entrenador en jefe. Estoy extremadamente agradecido con Mike por todo el trabajo, dedicación y el éxito que compartimos en 19 años", expresó Art Rooney, presidente de Pittsburgh.

Los Steelers quedaron eliminados ante los Texans este lunes | AP

¿Cómo le fue a Mike Tomlin con los Steelers?

El entrenador llegó en 2007 a la franquicia y al año siguiente guió al equipo al sexto Super Bowl de su historia. Aunque llegó en 13 ocasiones a postemporada, se marcha con una marca de 8-12 en 20 partidos Playoffs y desde 2016, cuando vencieron 18-16 a los Kansas City Chiefs, no ganó un partido en postemporada.

Tomlin además ganó la AFC Norte en ocho ocasiones a lo largo en su carrera y nunca, en sus 19 temporadas, terminó con récord perdedor en Temporada Regular. Con su marcha, los Steelers buscarán a su cuarto entrenador en jefe desde 1969 y de nueva cuenta no se va despedido, sino que acuerda con la directiva su salida.

Por otra parte, Zac Taylor, de los Cincinnati Bengals, es el único entrenador en jefe en la AFC Norte que se mantuvo al mando de su equipo tras la Temporada 2025. John Harbaugh dejó a los Baltimore Ravens y Kevin Stefanski salió de los Cleveland Browns, ambos apenas concluyó la Temporada Regular.

Tomlin se marcha después de 19 temporadas | AP

Andy Reid se mantiene como el más longevo

Con la salida de John Harbaugh la semana pasada y ahora la de Tomlin, Andy Reid en los Chiefs es el entrenador en jefe con más tiempo en un mismo equipo. Reid llegó en 2013 y en la pasada Temporada 2025 cumplió 13 años, con tres anillos de Super Bowl hasta ahora.

Por ahora, ningún otro entrenador tiene diez o más años con la misma franquicia. Sean McVay (Los Angeles Rams), Sean McDermott (Buffalo Bills) y Kyle Shanahan (San Francisco 49ers) son los que siguen en la lista, los tres con nueve años; de quedarse para la Temporada 2026, cumplirán los diez años.