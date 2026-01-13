Micah Parsons apunta a volver a inicios de la próxima temporada tras grave lesión

Micah Parsons, de Green Bay, dice que su desgarro del ligamento cruzado anterior fue "lo más difícil que creo haber enfrentado como ser humano”. Pero el ala defensiva All-Pro cree que puede recuperarse a tiempo para jugar a principios de la próxima temporada.

Hablando con los periodistas por primera vez desde su lesión el 14 de diciembre, Parsons dijo el lunes que espera estar de regreso para el inicio de la temporada, pero agregó que un objetivo más realista es "probablemente como la Semana 3, Semana 4".

Una dura lesión

“No le deseo esto a nadie”, dijo Parsons. “No creo que la gente se dé cuenta de lo duro que es la rodilla. Es lo más difícil que he enfrentado como ser humano. Cuando hablamos de dolor, no puedo dormir, no puedo moverme… No recuerdo la última vez que dormí toda la noche. Mi cuerpo está cansado. Mi mente está cansada. Estoy exhausto, hombre. Pero valdrá la pena cuando pueda moverme y jugar de nuevo”.

Parsons y el ala cerrada Tucker Kraft hablaron sobre sus recuperaciones de ligamentos cruzados anteriores desgarrados mientras los Packers empacaban sus casilleros dos días después de desperdiciar una ventaja de 15 puntos en el último cuarto en una ante Chicago.

¿Qué dijo Tucker Kraft?

Kraft, quien se rompió el ligamento cruzado anterior derecho el 2 de noviembre, comparó esta lesión con el desgarro del músculo pectoral que lo obligó a pasar parte de la pretemporada de 2024 en la lista de incapacitados para jugar por problemas físicos. Kraft regresó a tiempo para jugar los 17 partidos de esa temporada.

"Para cuando llegue la semana 1, habré pasado 10 meses desde la cirugía y espero que para entonces esté a prueba de balas", dijo Kraft.

Los Packers iban ganando a los Denver Broncos en la segunda mitad cuando Parsons se lesionó la rodilla izquierda, dejándolo fuera por el resto de la temporada. No volvieron a ganar, perdiendo sus últimos cinco partidos.

Es la primera lesión importante en la carrera de Parsons. Puso fin prematuramente a su primera temporada en Green Bay después de que los Packers lo adquirieran en un intercambio con los Dallas Cowboys en agosto.

"No soy una persona muy vulnerable y durante este período probablemente he sido más vulnerable que en toda mi vida", dijo Parsons. "Les digo a todos cuánto los necesito y agradezco que estén ahí para mí".