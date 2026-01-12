C.J. Stroud se burla de aficionados de Steelers tras victoria en Ronda de Comodines

Los Houston Texans lograron ganar su primer partido como visitantes en Playoffs en toda su historia, ¿su víctima? Los Pittsburgh Steelers. La defensa de los Texanos fue dominante y no dejó hacer nada a Aaron Rodgers, quien según diversos rumores, pudo haber jugado el último partido de su carrera, todo esto ante C.J. Stroud.

El mariscal de campo de los Texans es el protagonista de esta historia, pues después del partido, aprovechó para burlarse de algunos aficionados que aún se encontraban en el Acrisure Stadium. Stroud salió directo al túnel, no sin antes reírse y despedirse de los fans de los Acereros.

"You mad!" 😂



C.J. Stroud trolling Steelers fans after the Texans' Wild Card win 👀 pic.twitter.com/PAfLJ4WBfI — ESPN (@espn) January 13, 2026

¿Cómo fue la actuación de C.J. Stroud?

Si bien el resultado fue una paliza, la realidad es que fue en gran parte a la defensa de los Houston Texans. Sí, la ofensiva logró 408 yardas totales, pero solamente pudieron hacer un touchdown, además de que C.J. Stroud entregó tres balones -dos fumbles y una intercepción- y estuvo cerca de tener más errores.

El mariscal de campo de los Texanos tuvo una noche sin pocos reflectores, pues como se mencionó anteriormente, sus números no fueron nada espectaculares. Stroud solamente llevó el balón a las diagonales en una ocasión y también fue capturado en tres ocasiones; además de que completó el 65 por ciento de sus pases.

C.J. Stroud | AP

Una defensiva de época

Un viejo dicho dice que las ofensivas ganan partidos, pero las defensivas campeonatos, algo que ocurre con los Houston Texans. Además de que lograron doblar a la línea ofensiva de los Steelers y capturaron a Rodgers en cuatro ocasiones, también tuvieron dos anotaciones en el partido.

La primera llegó gracias a un fumble que tuvo Aaron, que fue devuelto hasta las diagonales por parte de Sheldon Rankins. Mientras que, la que podría ser la última jugada en la legendaria del futuro Salón de la Fama, Calen Bullock aprovechó un pase que quedó muy corto e hizo un pick-six, para sellar una actuación dominante.

Ahora, en un Juego Divisional de la Conferencia Americana, dos de las defensivas que mejor lucieron en la Ronda de Comodines se enfrentarán. El duelo entre los New England Patriots y los Houston Texans será un partido con un choque de identidad casi similar, pues tanto DeMeco Ryans como Mike Vrabel son dos exdefensivos con ganas de trascender en la postemporada.

¿La defensa del año? | AP