Mike Tomlin deja a los Steelers sin haber sumado una sóla temporada perdedora

La era de Mike Tomlin en Pittsburgh ha terminado. El entrenador en jefe renunció el martes a su puesto al frente de los Steelers tras otra rápida eliminación en los playoffs. El anuncio se produjo tras su 19na temporada en el equipo, donde nunca registró una temporada perdedora.

Tomlin llegó al equipo para reemplazar a Bill Cowher a principios de 2007, desde entonces el entrenador, de 53 años, ganó 193 partidos de temporada regular en Pittsburgh, empatado con Chuck Noll, miembro del Salón de la Fama, por la mayor cantidad de victorias en la historia de la franquicia.

A lo largo de sus 19 temporadas, el HC nunca tuvo una temporada perdedora, sin embargo, sus números no fueron los mejores en postemporada pues, a pesar de conquistar un Super Bowl, Tomlin se despidió con un récord de 8-12 en la postemporada, perdiendo cada uno de sus últimos siete partidos de playoffs.

Renunció a su cargo | AP

Nunca tuvo una temporada perdedora

Los números de Tomlin hablan por si mismos. A lo largo de su trayectoria, el entrenador logró registrar siete temporadas con más de 10 victorias, además, en 12 campañas registró doble dígito de triunfos. En toda su carrera sólo quedó fuera de la postemporada seis veces.

Cabe destacar que, a pesar de nunca terminar con récord perdedor, el entrenador tuvo tres temporadas en las que terminó con récord de 8-8, evitando la temporada perdedora, pero sin lograr tener una ganadora.

Se va sin una temporada perdedora | AP

Un récord histórico

Tomlin dejó a los Steelers acumulando 22 temporadas consecutivas sin un récord perdedor, una marca que fue establecida desde 2003 cuando quedaron con un récord de 6-10 bajo la dirección del entonces entrenador Bill Cowher. 19 de estas fueron con Tomlin, mientras que las otras tres llegaron con el histórico Cowher.

Las 22 temporadas consecutivas con un récord de .500 o mejor es la mayor cantidad en la historia de la NFL. Aunque las 19 de Tomlin aún se quedan cortas en cuanto a un sólo entrenador. Esa marca histórica le pertenece a Tom Landry quien llevó a los Cowboys a 21 campañas sin una temporada perdedora entre 1965-1985.

Tras el histórico Landry, aparece Bill Belichick quien también sumó 19 temporadas entre 2001 y 2019. Aun así, Tomlin superó a otros entrenadores históricos como George Halas (16 temporadas) y Marty Schottenheimer (14 temporadas)