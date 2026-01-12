¿Una nueva casa? Falcons entrevistaron a John Harbaugh para el puesto de entrenador

¿De regreso a entrenar? A penas una semana después de haber sido despedido por los Baltimore Ravens, John Harbaugh apunta a tener una nueva opción laboral pues, este lunes fue entrevistado por los Atlanta Falcons para ocupar el puesto de entrenador en jefe del equipo.

Tras quedar fuera de la postemporada perdiendo el último partido ante los Steelers, John Harbaugh dejará de ser entrenador de los Baltimore Ravens, poniendo fin a la carrera de casi dos décadas que incluyó un título de Super Bowl y múltiples campeonatos divisionales.

Por su parte, los Falcons despidieron al entrenador Raheem Morris y al gerente general Terry Fontenot tras cerrar la temporada con marca de 8-9, a pesar de que el equipo cerró con cuatro victorias consecutivas. Hoy tanto los Falcons como Harbaugh podrían tomar un nuevo camino.

Podría tener otro equipo | AP

Arranca la reconstrucción

Atlanta ya inició con su reconstrucción rumbo a la próxima temporada. El primer paso para el equipo fue contratar al exmariscal de campo de larga trayectoria Matt Ryan como presidente de operaciones deportivas. Ryan está encabezando las búsquedas de entrenador y gerente general y tiene programada su primera conferencia de prensa en su nuevo rol el martes. El nuevo entrenador y gerente general reportarán a Ryan.

Tras esto, el equipo inició con las entrevistas a posibles candidatos para ocupar los respectivos puestos. Este lunes fue el caso de John Harbaugh quien, en caso de ser elegido, llegaría con una trayectoria de 17 años, un récord de 193-124, incluyendo la postemporada, y múltiples visitas a la postemporada.

"John ha sido uno de los entrenadores más exitosos en los últimos 20 años y ya ha ganado en todos los niveles. Y por lo tanto, ciertamente sería un candidato con el que querríamos pasar algún tiempo. Si él tendría interés en Atlanta, no lo sé", afirmó el dueño del equipo, Arthur Blank

Destacaron al entrenador | AP

Otros candidatos

Los Falcons también entrevistaron al exentrenador de los Dolphins de Miami, Mike McDaniel, el lunes, mientras que McDaniel también se entrevistó con los Browns de Cleveland. Los Falcons además entrevistaron al exentrenador de Cleveland, Kevin Stefanski, dos veces Entrenador del Año de la NFL.