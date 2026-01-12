NFL: Así se jugarán los Juegos Divisionales en los Playoffs

Que gran fin de semana de NFL. Después de grandes partidos en la Ronda de Comodines, los Juegos Divisionales ya se comienzan a respirar, con los cuatro partidos por ambas conferencias ya definidos.

¿Cómo se jugarán los Juegos Divisionales?

Conferencia Nacional

San Francisco 49ers vs Seattle Seahawks

El primer partido de la Conferencia Nacional en la ronda divisional será entre dos rivales divisionales. Los Seattle Seahawks, quienes terminaron con la mejor siembra y tuvieron una semana de descanso, y los San Francisco 49ers, quienes lograron derrotar a los Philadelphia Eagles en la Ronda de Comodines.

Ambos equipos tuvieron su último enfrentamiento en la Semana 18 de la Temporada Regular, con una victoria dominante por parte de los Halcones Marinos. El equipo con mejor récord dentro de la NFC mostró su solidez en los dos lados del balón, además de que con dicho triunfo, consiguió el puesto como mejor equipo de la Nacional.

Ya en Ronda Divisional | AP

Los Angeles Rams vs Chicago Bears

Ambos sufrieron, pero ambos lograron llegar al Juego Divisional gracias a su ataque. Los Angeles Rams sacaron un triunfo complicado ante los Carolina Panthers con una última serie ofensiva impoluta de Matthew Stafford, quien encontró a Colby Parkinson para un touchdown impresionante.

Por su parte, los Chicago Bears lograron derrotar a los Green Bay Packers en uno de los duelos más dramáticos de la añeja rivalidad. El equipo de Ben Johnson anotó 25 puntos en el último cuarto y, en el momento clave, detuvieron a Jordan Love para evitar una anotación que pudo ser catastrófica.

Conferencia Americana

Buffalo Bills vs Denver Broncos

Otro gran duelo, pero con grandes presiones para ambos. Los Denver Broncos terminaron la Temporada Regular como el mejor equipo dentro de la Conferencia Americana, aunque muchos no estuvieron satisfechos con su accionar en la campaña. El equipo se mantuvo en gran medida gracias a su brillante actuación defensiva, siendo la segunda mejor en yardas recibidas por partido y la tercera en puntos permitidos, todo gracias a Sean Payton.

Sin embargo, del otro lado se encuentran los Buffalo Bills, quienes tuvieron un partido dramático ante los Jacksonville Jaguars. No hay mariscal de campo con más presión en esta postemporada que Josh Allen, pues al no tener como rivales a Patrick Mahomes, Joe Burrow y Lamar Jackson, parece ser que es un ahora o nunca para el MVP reinante.

Victoria de los Bills | AP

Houston Texans vs New England Patriots

Los New England Patriots dieron un golpe sobre la mesa y solamente permitieron tres puntos ante Los Angeles Chargers, además de seis capturas sobre Justin Herbert. En una de las noches menos brillantes de Drake Maye, el equipo de Foxborough se encargó de limitar a un mariscal de campo con un brazo excepcional, aunque el siguiente rival -que saldrá del duelo entre Houston Texans y Pittsburgh Steelers- no será nada sencillo.

Los Houston Texans volvieron a demostrar que son una de las mejores -o la mejor- defensiva dentro de toda la NFL. Aaron Rodgers fue asediado en todos los sentidos y sufrió una pérdida de balón y un pick-six que terminó por las aspiraciones de los Pittsburgh Steelers en esta postemporada. Con una mala noche de C.J. Stroud, los Texanos tendrán que planear soluciones con su mariscal de campo, que se enfrentará en Foxborough a una defensiva demandante.

¿MVP? | AP