Lealtad de Acero: Pittsburgh Steelers y sus tres entrenadores en más de medio siglo

Steelers separa caminos con Mike Tomlin y tendrá su cuarto entrenador en la era del Super Bowl

Lealtad de Acero: Pittsburgh Steelers y sus tres entrenadores en más de medio siglo
Los tres entrenadores de Steelers en los últomos 56 años | AP
Fernando Villalobos Hernández
13 de Enero de 2026

En una liga donde la paciencia es el recurso más escaso, los Pittsburgh Steelers han construido una dinastía basada en una palabra clave: continuidad. Mientras otras franquicias de la NFL cambian de timonel casi cada temporada, el equipo de Pensilvania ha mantenido una filosofía de estabilidad sin precedentes en la era moderna del deporte.

Mike Tomlin se despide de Steelers | AP

La salida de Mike Tomlin de Pittsburgh es un hecho histórico en la NFL, pues para la próxima temporada los Steelers tendrá apenas a su cuarto entrenador en jefe en más de medio siglo.

Desde el inicio de la era del Super Bowl, los Steelers apenas han contado con cuatro entrenadores en jefe. Sin embargo, la estadística se vuelve aún más impresionante al observar las últimas cinco décadas y media: solo tres hombres han dirigido al equipo en los últimos 56 años.

Tres hombres, seis trofeos y más de medio siglo

La era dorada de los Steelers comenzó en 1969, y desde entonces, la oficina central ha demostrado una confianza ciega en sus líderes, una estrategia que ha resultado en seis campeonatos de la NFL.

Bill Cowher, exentrenador de Steelers | AP
EntrenadorPeriodoRécord (G-P-E)EfectividadSuper Bowls
Chuck Noll1969 - 1991193-148-1.5664
Bill Cowher1992 - 2006149-90-1.6231
Mike Tomlin2007 - Presente192-117-2.6211

El legado de cada era

Chuck Noll (1969-1991): El arquitecto de la "Cortina de Acero". Noll transformó a un equipo perdedor en la fuerza más dominante de los años 70, logrando la hazaña de ganar cuatro Super Bowls en una sola década.

Bill Cowher (1992-2006): Heredó la presión de sustituir a una leyenda y mantuvo al equipo en la élite. Su intensidad culminó con la victoria en el Super Bowl XL, devolviendo la gloria a Pittsburgh tras 26 años de espera.

Mike Tomlin (2007-2026): Mike Tomlin se despide de los Pittsburgh Steelers con su nombre escrito en los libros de historia. El exentrenador en jefe de Pittsbuegh dejó una marca que parece casi imposible de superar: 19 temporadas dirigidas y ninguna con récord perdedor, dato que habla de la estabilidad que le dio a la franquicia por casi dos décadas.

Pittsburgh Steelers | NFL
Pittsburgh Steelers | NFL

Esta estructura organizativa no solo es una curiosidad estadística, sino la columna vertebral que ha permitido a los Steelers ser una de las franquicias más respetadas y exitosas en la historia del deporte profesional.

EntrenadorPeriodoRécord (G-P-E)EfectividadSuper Bowls
Chuck Noll1969 - 1991193-148-1.5664
Bill Cowher1992 - 2006149-90-1.6231
Mike Tomlin2007 - Presente192-117-2.6211

TE PUEDE INTERESAR

Mike Tomlin deja a los Steelers sin haber sumado una sóla temporada perdedora

Steelers | 13/01/2026

Mike Tomlin deja a los Steelers sin haber sumado una sóla temporada perdedora
Tomlin se despidió de la afición de los Steelers

Steelers | 13/01/2026

Mike Tomlin manda mensaje tras confirmarse su renuncia a los Pittsburgh Steelers: "Fue un honor absoluto"
Mike Tomlin deja a los Pittsburgh Steelers tras quedar eliminado ante los Houston Texans

NFL | 13/01/2026

Mike Tomlin deja a los Pittsburgh Steelers tras quedar eliminado ante los Houston Texans
Te recomendamos
Mike Tomlin deja a los Steelers sin haber sumado una sóla temporada perdedora
NFL

LO ÚLTIMO