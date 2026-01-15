NFL: Siete de los ocho quarterbacks con vida jamás han ganado un Super Bowl

Los Playoffs de la NFL llegaron a su punto más álgido en la Ronda Comodines, con varios partidos de alarido y que se definieron por una sola posesión. Sin embargo, ahora en los duelos divisionales, la experiencia comenzará a ser un factor importante, en la que solamente un mariscal de campo cuenta con un trofeo Vince Lombardi en sus vitrinas.

Matthew Stafford, mariscal de campo de Los Angeles Rams, es el único de los ocho quarterbacks en ganar un Super Bowl y solamente uno más logró llegar al juego grande. Los otros seis nunca han podido pasar el umbral del Juego de Campeonato, aunque para algunos será su primera vez.

¿Cuál es la experiencia de cada uno de los mariscales de campo en los Playoffs?

Matthew Stafford - Los Angeles Rams

Matthew Stafford no solamente es el mariscal de campo con mayor experiencia de todos en Playoffs, sino que después de una gran temporada, entró en la conversación de ser el Jugador Más Valioso. Su título llegó en el Super Bowl LVI, cuando logró una mancuerna de ensueño con Cooper Kupp, quien logró ser el MVP de dicho partido.

Brock Purdy - San Francisco 49ers

Brock Purdy tuvo una segunda mitad de temporada impresionante, después de que estuvo lesionado las primeras semanas. En su regreso, 'Mr. Irrelevante' demostró porque es uno de los mariscales de campo que logró jugar un Súper Tazón, aunque se quedó a la orilla tras perder con los Kansas City Chiefs.

Josh Allen -Buffalo Bills

Sí, Josh Allen tiene más expertise que Purdy, pero no ha logrado llegar al juego grande. Ahora, no hay oportunidad más importante en su carrera para conseguir el tan ansiado boleto; estuvo ya en Finales de Conferencia, pero sin Mahomes, Lamar o Burrow, ahora en cuando.

C.J. Stroud - Houston Texans

Tercera temporada y tercer juego divisional en su carrera para C.J. Stroud. A diferencia de los dos anteriores, el joven mariscal de campo se ha visto disminuido y con bastantes errores, como lo fue su último juego ante los Pittsburgh Steelers.

Sam Darnold - Seattle Seahawks

Sam Darnold tuvo un renacer en los Minnesota Vikings y en los Seattle Seahawks, pero ahora es el momento de demostrar su verdadero potencial. Será su segundo partido en postemporada, ya que la temporada anterior terminó de manera amarga tras su derrota en Ronda de Comodines ante Los Angeles Rams.

Bo Nix - Denver Broncos

Bo Nix debutó en postemporada la campaña anterior, aunque cayó ante Allen y sus Bills. Ahora, después de una defensiva impresionante, el mariscal de campo de segundo año buscará conseguir su primera victoria en Playoffs y lograr el pase a la Conferencia Americana.

Caleb Williams y Drake Maye - Chicago Bears y New England Patriots

Dos de los debutantes en postemporada -y en su segundo año- buscarán ganar su segundo partido en Playoffs de su carrera. Drake Maye se enfrentará a una defensiva impresionante; mientras que Caleb Williams tendrá un tiroteo ante Los Angeles Rams.

