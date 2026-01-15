John Harbaugh a detalles de ser nuevo entrenador en jefe de New York Giants

Una nueva era está por comenzar en Nueva York. Diversas fuentes en Estados Unidos reportaron que John Harbaugh está a punto de ser el nuevo entrenador en jefe de los New York Giants, aunque aún faltan detalles por resolver en el contrato del exhead coach de los Baltimore Ravens.

Con información de Adam Schefter, las cifras del contrato todavía se están negociando, sin embargo, a falta de un imprevisto, Harbaugh será nuevo entrenador en jefe de los Gigantes, aunque "todavía hay mucho por resolver".

John Harbaugh | AP

¿Cómo fue la salida de John Harbaugh de los Baltimore Ravens?

Después de 18 temporadas al frente de los Baltimore Ravens, John Harbaugh dejó su cargo, aunque estuvo lleno de diferentes polémicas. El acuerdo oficial fue una decisión entre ambos, pero diversos medios -como The Athletic- dejaron entrever que fue un despido por parte de la dirigencia de los hijos de Edgar Allan Poe.

Con el equipo de Maryland, Harbaugh tuvo un récord de 180 victorias y 113 victorias, además de tener un título de Super Bowl. Su salida se dio después de no clasificar a Playoffs y perder ante los Pittsburgh Steelers.

Por su parte, los New York Giants tuvieron un récord de siete victorias y 27 derrotas en las últimas dos temporadas. Harbaugh llegará a sustituir a Brian Daboll, quien salió del equipo a mediados de la campaña 2025.

Jaxson Dart, uno de los grandes complementos

Parte de la decisión de Harbaugh pudo ser por el mariscal de campo Jaxson Dart, que aunque ganó muy pocos partidos en la Temporada 2025, fue uno de los novatos más interesantes. El quarterback mostró mucha efusividad, pero también un gran juego aéreo y con piernas.

Sin embargo, uno de los puntos a corregir es su poca capacidad para leer los golpes fuera de la bolsa de protección. Dart sufrió varias conmociones, en una de ellas jugó conmocionado en un partido y dejó una situación complicada para Brian Daboll.

