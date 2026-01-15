¿Vuelve a la F1? Daniel Ricciardo aparece en evento de Red Bull

En las próximas horas, Red Bull presentará oficialmente el monoplaza RB22 en Detroit, una ciudad elegida por su fuerte carga simbólica: allí se fundó en 1903 la Ford Motor Company, la marca que desde esta temporada se convirtió en socio técnico del equipo en el desarrollo de motores.

Como antesala del lanzamiento, la escudería organizó un evento especial que tuvo como protagonistas a Max Verstappen, Tetracampeón del Mundo de Fórmula 1, y a Arvid Lindblad, reciente incorporación de Racing Bulls, quienes se enfrentaron al volante de una selección de 12 autos históricos de Ford.

Verstappan y Lindblad | RBR

El 'regreso' de Daniel Ricciardo

Sin embargo, la gran sorpresa estuvo entre los espectadores de lujo: Daniel Ricciardo, quien mantiene un vínculo comercial con la marca estadounidense a través de su línea de indumentaria.

El piloto australiano irrumpió de manera inesperada el evento y dejó una frase que dejó a todos impactados. Cuestionado sobre qué necesitaba Lindblad para vencer a Verstappen en la pista, Daniel respondió entre risas: "Estás corriendo contra Max, así que necesitas un ego enorme. Y muchísima confianza".

Max Verstappen | RBR

Verstappen contra todos

El primer reto en el evento con Ford fue una prueba de aceleración sobre 250 metros. Verstappen abrió la acción al mando de un Ford Fiesta con el que la marca conquistó el Campeonato Mundial de Rally 2017 y registró un tiempo de 6.96 segundos. Lindblad respondió con un Ford Mustang Boss 302 de 1970, aunque quedó lejos del neerlandés con un crono de 14.78 segundos.

Ambos pilotos tuvieron luego una segunda oportunidad con autos distintos. Mad Max eligió la potente Ford F-150 Lightning Supertruck 2024, con 2,200 caballos de fuerza, y mejoró su marca hasta los 6.47 segundos. Lindblad, por su parte, se subió a un RS200 de 1986, con 450 caballos, y detuvo el reloj en 8.37 segundos.

"Sinceramente, me habría decepcionado si hubiera perdido este desafío con los autos que tuve", bromeó Verstappen tras la prueba. Como complemento, Lindblad también pudo girar en un trazado revirado con un histórico Ford Model T de 1924.

Evento Red Bull y Ford | RBR

Competencia pareja

El segundo desafío estuvo enfocado en la velocidad en curva. Max Verstappen volvió a marcar la referencia con el moderno Ford Mustang Dark Horse SC 2026, completando la vuelta en 37.81 segundos. Lindblad lo siguió con un Ford GT40 Mk2 de 1966 y un tiempo de 41.15.

El evento culminó con el denominado Final Showdown, en el que ambos pilotos salieron a pista al mismo tiempo y la vuelta más rápida definió al ganador. Al liderar hasta ese momento, Max tuvo la primera elección de vehículo y optó por un Ford Australian Supercar 2026 de 600 caballos, mientras que Lindblad se subió a un Ford Mustang GT3 2025.