Cadillac estrenará un livery especial para el test de pretemporada en Barcelona a finales de mes

Cadillac dio un paso firme rumbo a su esperado debut en la Fórmula 1 al presentar los primeros detalles de su proyecto deportivo, que verá la luz esta misma temporada. La escudería estadounidense irrumpirá en la parrilla con una alineación de peso, formada por Valtteri Bottas y Sergio Pérez, dos pilotos con amplia experiencia y múltiples triunfos en la máxima categoría.

El equipo confirmó que la decoración oficial de su campaña inaugural será revelada el próximo 8 de febrero, aprovechando el impacto mediático del Super Bowl. La elección de esta fecha no es casual, ya que se producirá apenas unos días antes del inicio de las pruebas oficiales de pretemporada en Bahréin, marcando el inicio formal de la aventura de Cadillac en la F1.

Este será el livery especial de Cadillac | CAPTURA

Antes de ese gran estreno, la escudería utilizará una decoración especial y provisional durante las pruebas que se celebrarán en Barcelona entre el 26 y el 30 de enero. Este diseño de edición limitada servirá como camuflaje técnico, una práctica habitual en la Fórmula 1 para ocultar detalles aerodinámicos clave antes del arranque del campeonato.

La decoración de pruebas apuesta por un concepto monocromático, con un patrón geométrico que alterna acabados brillantes y mates. Uno de los elementos más llamativos es el gran escudo de Cadillac ubicado en la parte trasera del monoplaza, pensado estratégicamente para disimular zonas sensibles de la carrocería y el trabajo aerodinámico.

Este será el livery especial de Cadillac | CAPTURA

El uso de liveries camufladas cobra especial relevancia en una temporada marcada por cambios significativos en el reglamento técnico. En este contexto, Cadillac busca proteger sus soluciones de diseño frente a la mirada atenta de sus rivales, mientras completa los primeros kilómetros de desarrollo en pista.

Como gesto simbólico, el equipo decidió integrar en la decoración los nombres de los miembros fundadores del proyecto, tanto de Estados Unidos como del Reino Unido. Este detalle refuerza la identidad internacional de la escudería y subraya la colaboración entre ambos lados del Atlántico en la construcción del nuevo equipo.

Este será el livery especial de Cadillac | CAPTURA

El presidente de General Motors, Mark Reuss, destacó que la imagen de pruebas rinde homenaje a la herencia de diseño de Detroit y al poder del equipo global de Cadillac en la Fórmula 1. Además, adelantó que las pruebas de Barcelona representan solo el inicio de un camino que culminará con la presentación de la decoración definitiva ante millones de aficionados.

Por su parte, el director ejecutivo Dan Towriss remarcó el compromiso del equipo con la innovación y la ruptura de esquemas tradicionales. Cadillac planea incluso presentar su imagen de carrera durante una transmisión televisiva a nivel mundial, una apuesta audaz que busca acercar la Fórmula 1 a nuevas audiencias. Antes de llegar a Barcelona, se espera que el monoplaza ruede en Silverstone este mismo mes, dando inicio oficial a una de las incorporaciones más esperadas del paddock.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.