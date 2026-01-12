¿Checo Pérez era el problema? Expiloto opina sobre el favoritismo de Red Bull con Verstappen

Con el regreso de Sergio 'Checo' Pérez a la parrilla para la Temporada 2026 de Fórmula 1, el recuerdo de su etapa en Red Bull a tomado relevancia nuevamente. El mexicano fue un buen compañero para Max Verstappen en sus tres primeros años, pero a partir de 2023 la diferencia entre ambos fue evidente.

Al respecto, el propio Checo reconoció que ser el compañero de Max es el trabajo más difícil, ya que no puedes ser más rápido que él, pero tampoco puedes ser lento. Sus palabras hicieron eco en Juan Pablo Montoya, expiloto de F1, quien compartió la postura de Pérez Mendoza.

Checo y Verstappen después de una carrera | RED BULL

¿Qué dijo Juan Pablo Montoya sobre Checo y Verstappen?

En entrevista con AS, el colombiano consideró que estar en Red Bull a lado del neerlandés es un desafío muy grande, no solo para Checo, sino para cualquier otro piloto, como descubrieron Liam Lawson y Yuki Tsunoda. "Es horrible porque si llegas a andar más rápido que Max es problema y si vas más lento que Max es problema".

"Tú pierdes con 'cara y pierdes con sello'. Entonces vas más rápido que Max, van a cambiar todo para que Max pueda ir más rápido y si vas más lento que Max entonces te van a echar la culpa que lo estabas viendo mal. Y pues es lo que hay", declaró Montoya.

Checo y Verstappen después de una carrera | RED BULL

Verstappen no encontrará ese trato en otro equipo

El expiloto colombiano enfatizó que ese favoritismo que vive el tetracampeón de Fórmula 1 difícilmente lo va a encontrar en otro equipo. Por lo que, aunque en 2025 se especuló sobre el interés de Mercedes en Verstappen, Montoya opinó que no lo ve como un movimiento viable.

"Veo difícil de Max ir a otro equipo, porque Max, que quiere ir a otro equipo donde no vayan bien, va a pasar, pero la realidad de no ser el número uno y no tener el estatus como lo tiene en Red Bull, que hace lo que quiera, es complicado", añadió el expiloto.

Para 2026, el nuevo compañero de Verstappen en Red Bull será Isack Hadjar. El piloto francoargelino fue el segundo mejor novato en 2025, por detrás de Andrea Kimi Antonelli, y ahora tendrá el desafío de triunfar donde Lawson y Tsunoda fracasaron.