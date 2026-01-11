Checo Pérez reveló que Helmut Marko pagó una factura de un psicólogo pese a que no tuvo una sesión

La Fórmula 1 espera con ansía el regreso de Sergio 'Checo' Pérez este año. A lado de Valtteri Bottas, el mexicano conformará la primera alineación en la historia de Cadillac, que debutará en la categoría como undécimo equipo en la parrilla.

Para el mexicano, la Temporada 2026 será una oportunidad de revancha luego de la forma en que salió de Red Bull en diciembre de 2024. A pesar de lo importante que fue para Max Verstappen y el equipo entre 2021 y 2023, un mal año le bastó a la escudería austriaca para rescindir el contrato del tapatío y dejar en su lugar a Liam Lawson.

Helmut Marko con Checo Pérez en el garage de Red Bull durante una carrera | RED BULL

No obstante, el neozelandés no lo hizo mejor que el mexicano y Yuki Tsunoda, que lo reemplazó apenas después de dos carreras, tampoco estuvo a la altura. Esto provocó las salidas de Christian Horner y Helmut Marko, y reivindicó su imagen en la categoría, pues él en todo momento señaló que el auto de Red Bull era difícil de manejar.

La curiosa anécdota de Checo Pérez con Helmut Marko

En ese contexto, Pérez Mendoza no ha tenido reparo en relatar cómo fue su paso por el equipo de Milton Keynes y su experiencia en el trato con Horner y Marko. En el caso de este segundo, compartió un curioso incidente, cuando el austriaco lo "mandó a terapia".

"Tan pronto como llegué a Red Bull, en las primeras carreras, cuando no daba resultados, [me dijeron] 'Lo que necesitas es un psicólogo, tienes que ver a un psicólogo'", declaró Checo en el podcast Cracks. Y aunque el piloto tuvo la disposición de ir con el especialista, el desenlace no fue el esperado.

Helmut Marko, Checo Pérez y Christian Horner durante la pretemporada de 2024 | RED BULL

"Hablo con el psicólogo, me dice 'como te llamas'. Era un inglés. Le digo 'hoy no tengo tiempo busquemos hora'. Un día llego a la fábrica de Red Bull y me dicen: 'Oye, hay una factura para ti': 6.000 libras del psicólogo. Yo les digo: 'Ah, ¿puedes enviársela a Helmut [Marko, asesor de Red Bull]? Él la pagará'. Fueron 6.000 libras por una llamada", compartió entre risas.

¿Qué pasó luego entre Checo y Helmut Marko?

Checo añadió que luego de esa ocasión, el asesor de Red Bull se acercó a Checo para preguntarle cómo le fue con el terapeuta. "Me dice: 'Oye, ¿cómo te ha ido?'. Yo le digo: 'Perfecto, con esta sesión estamos listos'. Y así seguimos durante tres años, ¿no? Ya curados por el psicólogo, empezaron a llegar los resultados. Bueno, la llamada funcionó", finalizó el mexicano.