iPhone 18 Pro: así será el nuevo diseño con cámara pro y hasta una versión plegable

Apple va con todo: más pantalla, más pixeles y más sorpresas visuales

Los nuevos modelos rediseñados verían la luz hasta mediados de 2027.
Los nuevos modelos rediseñados verían la luz hasta mediados de 2027. | Redes Sociales
Jorge Reyes Padrón
15 de Enero de 2026

Aunque el lanzamiento oficial del iPhone 18 aún está lejos, Apple ya está cocinando lo que podría ser su rediseño más audaz en años. El iPhone 18 Pro promete cambios no solo por dentro, sino también por fuera, con un enfoque claro en fotografía, video y una imagen que no pasará desapercibida.

Pantalla casi sin bordes y Face ID oculto

Según filtraciones de Digital Chat Station, Apple apostará por una pantalla OLED LTPO de hasta 6.86 pulgadas en el modelo Pro Max. Pero lo realmente revolucionario será que el sistema Face ID se integrará bajo la pantalla, eliminando por completo el polémico Dynamic Island.

Se prevé que la gama de colores vaya a aumentar / Redes Sociales
Se prevé que la gama de colores vaya a aumentar / Redes Sociales

Esto no solo mejorará la estética, también permitirá una experiencia más inmersiva, especialmente para juegos y contenido multimedia. Se estima un incremento del 5% en el área útil de visualización.

Cámara con apertura variable y video en 8K

La cámara principal tendrá apertura variable, lo que se traducirá en mejores fotos nocturnas, retratos con mayor profundidad y una calidad de imagen más profesional. Se suma un sensor de 48 MP con zoom óptico 5x, una lente ultra gran angular con estabilización avanzada y grabación de video en 8K a 60 fps.

Todo esto, respaldado por la ya conocida fotografía computacional de Apple.

Los cambios internos y externos resaltarán de sus predecesores / Redes Sociales
Los cambios internos y externos resaltarán de sus predecesores / Redes Sociales

Más potencia, mejor batería

El chip A20 Pro será el nuevo corazón del iPhone 18. Fabricado con tecnología de 2 nanómetros, promete un 15% más de rendimiento, con foco en tareas de inteligencia artificial y eficiencia energética.

Además, los modelos grandes incluirán un nuevo sistema de enfriamiento y batería con carcasa de acero inoxidable para maximizar el rendimiento. También habrá un módem 5G propio optimizado para reducir el consumo.

Habrá más modelos de iPhone y hasta uno en forma de libro / Redes Sociales
Habrá más modelos de iPhone y hasta uno en forma de libro / Redes Sociales

Un rediseño que se deja ver… literalmente

Uno de los cambios más llamativos será la parte trasera: Apple incorporará una zona parcialmente transparente que dejará ver la bobina de carga inalámbrica alrededor del MagSafe. Un guiño visual que recuerda a los iMac G3 de los 90 y que promete convertirse en un nuevo ícono de diseño.

Sus nuevos chips permitirán una mejor resolución en pantalla y velocidad al trabajar / Especial
Sus nuevos chips permitirán una mejor resolución en pantalla y velocidad al trabajar / Especial

Gama más amplia y un iPhone plegable en camino

Apple planea lanzar seis variantes:

  • iPhone 18 estándar
  • iPhone 18e (versión económica)
  • iPhone Air (ultradelgado)
  • iPhone 18 Pro
  • iPhone 18 Pro Max
  • Y por primera vez… ¡un iPhone Fold tipo libro!

El lanzamiento será escalonado: los modelos Pro, Air y Fold llegarán en otoño de 2026, y los modelos estándar en primavera de 2027.

Hasta el momento son solo filtraciones y nada oficial por parte de Apple / Redes Sociales
Hasta el momento son solo filtraciones y nada oficial por parte de Apple / Redes Sociales

TE PUEDE INTERESAR

El peso sigue estando fuerte frente al dólar esta semana.

Contra | 15/01/2026

¿Vas a cambiar dólares? El peso sigue fuerte este jueves 15 de enero
Arrestan a Kiefer Sutherland, ganador de Golden Globe, tras presunta agresión a conductor en Los Ángeles

Contra | 14/01/2026

Arrestan a Kiefer Sutherland, ganador de un Golden Globe en Los Ángeles
¿Qué es el pizzómetro del Pentágono? La curiosa señal que vuelve a encender redes

Contra | 14/01/2026

¿Qué es el pizzómetro del Pentágono? La curiosa señal que vuelve a encender redes
Te recomendamos
Alerta por Frente Frío 28: estos estados tendrán lluvias y temperaturas bajo cero en México
Tecnología

LO ÚLTIMO