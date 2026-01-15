¿Eres pensionado del ISSSTE? Aquí están TODAS las fechas de pago para 2026

Si eres de los que ya colgaron el gafete, pero sigues esperando puntual tu dinerito cada mes, ¡esto te interesa! El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ya soltó el calendario de pagos para todos sus jubilados en este 2026. Sí, mes por mes.

Actualmente, el ISSSTE tiene una fila larguísima de pensionados esperando su pago: al cierre de 2024 se contabilizaron 1.3 millones de jubilados, así que este año seguro la cifra ya rebasó esa marca. ¿Eres uno de ellos? Entonces agárrate porque ya hay fecha para cada depósito.

El pago de la pensión de enero ya se realizó / FB: @pensionissste.gob.mx

"El primer pago mensual del 2026 se entregó el 2 de enero", informó el ISSSTE en un comunicado. Así que si ya te gastaste esa lana, el que sigue está a la vuelta de la esquina.

¿Cuándo cae el próximo depósito?

El próximo pago, correspondiente a febrero, se va a adelantar unos días por el primer puente del año (gracias a los descansos oficiales). “Las autoridades entregarán el dinero el 30 de enero. ¡Marca la fecha en tu calendario!”

El pago de febrero se adelantará para el 30 de enero / Redes Sociales

¿De cuánto será el pago?

Aquí no hay cifra única. Todo depende del régimen bajo el cual te jubilaste, así que checa tus papeles o consulta en línea para saber exactamente cuánto te toca.

El ISSSTE ya sacó su calendario completo de pago de pensiones / FB: @pensionissste.gob.mx

CALENDARIO COMPLETO DE PAGOS 2026

Pensión de marzo: 27 de febrero

Pensión de abril: 27 de marzo

Pensión de mayo: 29 de abril

Pensión de junio: 29 de mayo

Pensión de julio: 29 de junio

Pensión de agosto: 30 de julio

Pensión de septiembre: 28 de agosto

Pensión de octubre: 30 de septiembre

Pensión de noviembre: 29 de octubre

Pensión de diciembre: 27 de noviembre

Así que apunta estas fechas, ponte alarma, dile a tu hijo, tu vecina o quien quieras, pero no se te pase, porque aunque el dinero sí cae, la vuelta al banco es cosa tuya.

Las pensiones también se pueden invertir en las afores / FB: @pensionissste.gob.mx

¿Dónde puedo arreglar mi pensión?

Para aclarar inquietudes sobre fechas de pago, montos o esquemas de pensión, los interesados deberán de comunicarse a los siguientes canales oficiales: