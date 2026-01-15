¿Julio Iglesias culpable? El cantante rompe el silencio ante denuncias por abuso sexual

Julio Iglesias, el ídolo español que presumía de haberse "acostado con 3 mil mujeres", enfrenta hoy uno de los escándalos más graves de su carrera: fue denunciado por dos exempleadas por presunto abuso sexual, trata de personas con fines de servidumbre y otras violaciones graves.

Aunque el cantante no ha dado declaraciones públicas directas, la agencia AFP informó que la revista ¡Hola! sostuvo una conversación telefónica con él, en la que prometió que "la verdad saldrá a relucir y que todo será aclarado". Además, se informó que su equipo legal ya prepara una defensa.

Julio Iglesias enfrenta dos denuncias por abuso y explotación laboral / IG: @julioiglesias

Testigos protegidas y acusaciones graves

Las denunciantes, una exfisioterapeuta y una exmiembro del servicio doméstico del artista, aseguraron que fueron víctimas de agresiones sexuales, acoso constante, jornadas laborales de hasta 16 horas sin descanso ni contrato, y vigilancia extrema, incluyendo revisiones de sus celulares.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional en España ya otorgó condición de testigos protegidos a las dos mujeres, y se espera que sean escuchadas en próximas fechas. Según las autoridades, Julio Iglesias podría ser citado a declarar ante un tribunal en Madrid.

El cantante ya prepara su defensas laboral para aclarar las acusaciones / IG: @julioiglesias

“Es necesario tener en cuenta que el denunciado ostenta un poder diametralmente distinto al de las denunciantes”, señaló Jovana Ríos Cisnero, directora de Women’s Link Legal.

Reacciones divididas

Desde la política, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defendió al artista: “La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias”, escribió.

La carrera del español se ve manchada por este escándalo / IG: @julioiglesias

En contraste, el partido Más Madrid exigió que se le retire la Medalla de Oro de la comunidad, generando aún más debate.

El músico Luis Cobos también salió en defensa del cantante: “Conozco a Julio, siempre me ha parecido un caballero. No puedo opinar del caso, pero no me lo creo”, dijo.

Las acusaciones han dividido a su público y esperan más respuestas / IG: @julioiglesias

El legado bajo la lupa

Iglesias, de 82 años, es una leyenda de la música latina. Ganador del Grammy a la trayectoria en 2018, su carrera ha estado marcada tanto por el éxito global como por su vida personal y el contexto político en el que surgió. Para muchos, fue producto del franquismo; para otros, una estrella sin igual.

Hoy, su legado está en pausa. Y el mundo espera respuestas.