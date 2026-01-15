Metro CDMX actualiza sus normas 2026: nuevas reglas para pasillos y vagones

El Metro de la Ciudad de México comenzó el 2026 con nuevas disposiciones que podrían cambiar la forma en que millones de personas usan sus instalaciones. A través de tres campañas de educación cívica, el Sistema de Transporte Colectivo busca reducir accidentes y mejorar la movilidad en pasillos, andenes y vagones.

Entre las normas más destacadas está la prohibición de correr dentro de las estaciones, así como sentarse en el piso o llevar mochilas en la espalda, acciones que, según la institución, representan un riesgo para todos.

Los pasillos y vagones tienen ciertas normas que hay que seguir / FB: @MetroCDMX

“Por seguridad de las personas usuarias, recomendamos evitar correr en pasillos, andenes y escaleras... Por un Metro más seguro y eficiente, camina con cuidado y evita correr en las instalaciones”, indicó Metro.

¿Cómo sí se puede llevar la mochila?

El Metro ha puesto especial énfasis en una práctica común pero peligrosa: cargar mochilas a la espalda. Ahora, el organismo pide llevarlas al frente para evitar empujones, caídas o hasta robos.

Las mochilas ya no deberán ir en la espalda sino de frente / FB: @MetroCDMX

“Para tu comodidad y mejor movilidad dentro del vagón, te sugerimos portar tu mochila al frente, al ingresar al tren”, señaló el Metro en uno de sus anuncios.

Además, lanzaron una advertencia más contundente: “Por un metro más seguro y eficiente, cuida tus pertenencias y coloca tu mochila en el pecho: no las dejes en el piso de estaciones y trenes”.

Los pasillos deben de estar despejados para evitar tumultos / FB: @MetroCDMX

¡No más siestas en el piso del vagón!

Otra de las reglas que ahora se promueven con fuerza es la prohibición de sentarse en el piso, tanto en andenes como dentro de los trenes.

“Durante tu trayecto, evita sentarte en el piso, los pasillos del tren son lugares de paso frecuente. La seguridad la hacemos todos”, advirtió el STC.

Las normas dentro del Metro son para beneficio de todos los usuarios / FB: @MetroCDMX

Aunque no se trata de sanciones formales —por ahora—, el mensaje es claro: se quiere una cultura de mayor orden, sobre todo en un transporte que a diario moviliza a más de 4 millones de personas.