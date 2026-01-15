VIDEO: ¡Zúmbale mambo! Trump celebra la baja de combustibles con ‘Gasolina’ de Daddy Yankee

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha celebrado la bajada del precio del combustible al ritmo de Daddy Yankee. La Casa Blanca publicó este jueves en sus redes sociales un video con la canción 'Gasolina', en el que se muestra cómo el precio del combustible está por debajo de los tres dólares en todos los estados del país.

El video, que ya acumula más de 6.7 millones de visualizaciones y más de 700 mil likes, muestra a Trump en distintos escenarios con el mensaje "Promises made, promises kept… 43 US states with gas prices under $3/gallon" (Promesas hechas, promesas cumplidas… 43 estados de EEUU con precios de gasolina por debajo de 3 dólares por galón).

La Casa Blanca lanzó un video de Trump bailando la 'Gasolina' / TT: @whitehouse

¿Reacción del público? Humor, apoyo… y preguntas

La publicación no ha pasado desapercibida y ha generado una ola de reacciones en redes. Mientras algunos usuarios cuestionaron el tono del video, la mayoría de internautas han mostrado su apoyo a la administración Trump con comentarios como:

"Nunca quiero volver a la era pre Trump"

"¡Gracias presidente Trump!"

La canción de Daddy Yankee fue usada para promocionar las acciones de Trump / FB: @daddyyankee

La elección de 'Gasolina', lanzada en 2004 y uno de los mayores éxitos de la música urbana latina, se convirtió en una referencia cultural global. Su uso por parte de una cuenta institucional del gobierno estadounidense generó sorpresa, humor y también críticas. Entre los comentarios más repetidos se leyeron frases como:

“ esta elección musical es una locura ”

“la Casa Blanca usando Gasolina no estaba en mi tarjeta de bingo”

pero también aparecieron mensajes de apoyo que celebraron la baja en los precios.

La gasolina está por debajo de los tres dólares el galón / TT: @whitehouse

¿Qué hay detrás de la bajada de precios?

Paralelamente, Estados Unidos completó el pasado miércoles una venta de petróleo venezolano con valor de 500 millones de dólares, menos de dos semanas después de la incursión militar que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

Se trata de la primera venta estadounidense de crudo venezolano, recogida por medios como CNN y Fox Business, aunque se esperan ventas adicionales en los próximos días.

La administración Trump no ha dado detalles oficiales sobre esta operación, pero ha señalado que hay “avances significativos” para la “estabilización” del país caribeño, tras una llamada con la presidenta interina Delcy Rodríguez.

La canción ha desatado una serie de burlas en redes / Especial

Analistas aseguran que si se reactiva la infraestructura petrolera venezolana —con una de las mayores reservas de crudo del mundo— podría influir en la oferta global y ayudar a bajar o estabilizar precios del petróleo a mediano plazo, facilitando el alivio en el precio de la gasolina.4