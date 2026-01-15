Entrenador del América agradece a la directiva por los fichajes

El América Femenil quiere todo en este 2026 y por ello reforzaron su plantilla con seis fichajes de alto impacto. El conjunto americanista no escatimó durante esta ventana de transferencias invernal y concretaron los arribos de jugadoras de talla internacional. Esta estrategia busca formar una plantilla plagada de grandes nombres que obligan a la obtención de títulos este semestre.

En juego | IMAGO7

¿Cuáles son los fichajes del América?

Luis Fuentes, Director Deportivo del cuadro femenil, presentó a los nuevos rostros del plantel junto al director técnico Ángel Villacampa. Las incorporaciones incluyen a Gaby García, Julie López, Xcaret Pineda, Giana Riley, Isa Haas y la destacada delantera brasileña Geyse Ferreira. Este grupo de futbolistas representa una mezcla de jerarquía sudamericana y talento joven proveniente del futbol estadounidense.

Durante el evento de presentación, Fuentes fue tajante sobre los objetivos que persigue la institución en los próximos meses de competencia. El directivo señaló que “no solamente vamos a apuntar a la liga, sino a los torneos internacionales que están en puerta”. Para la dirigencia, es momento de empezar a cosechar los trofeos que el prestigio del club demanda.

Villacampa agradece a la directiva del América

Por su parte, Ángel Villacampa destacó la gran inversión hecha por la directiva y el dueño del equipo, Emilio Azcárraga. El estratega español manifestó su gratitud por el esfuerzo realizado para traer a elementos de este nivel competitivo. El técnico reconoció que “debo estar muy agradecido con el club porque traer las jugadoras como las que hemos traído no es nada fácil”.

Villacampa aseguró que ahora cuenta con muchos más recursos tácticos para gestionar los partidos más complicados del torneo local. El entrenador afirmó que “tener dos jugadoras de esa talla por puesto nos va a hacer un equipo mucho más completo”. La competencia interna será el motor que eleve el nivel individual de cada integrante del vestuario azulcrema.

Con América | IMAGO7

Para el timonel era crucial concretar estas llegadas tras las dificultades sufridas durante el cierre del año 2025 en Coapa. Las constantes lesiones y bajas mermaron la capacidad de respuesta del equipo en las etapas definitivas de la temporada pasada. Ahora, con un plantel más profundo, el cuerpo técnico tendrá mayor margen de maniobra ante cualquier imprevisto físico.

El crecimiento de la plantilla se define como exponencial, al ofrecer distintas alternativas estratégicas dentro de un mismo encuentro de futbol. Villacampa apuntó que la meta es volver a exigirse al máximo nivel para representar dignamente el escudo de las Águilas. La probabilidad de éxito aumenta considerablemente al tener variantes en todas las líneas del campo de juego.

Además de buscar el título del Clausura 2026 en la Liga MX Femenil, el club enfrentará retos fuera de nuestras fronteras. Las Águilas participarán en el Final Four de la Copa de Campeones Femenina de la Concacaf durante este semestre intenso. El compromiso total de las jugadoras será vital para levantar ambos trofeos al finalizar el periodo de competencia.